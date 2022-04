Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 32^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 32^ GIORNATA?

Quali giocatori schierare nella 32^ giornata? I consigli Fantacalcio Serie A tornano a farci compagnia, e dalle 10 partite che compongono la tredicesima di ritorno dovranno uscire gli 11, più ovviamente le panchine, con cui formare le vostre squadre. Sarebbe allora utile andare a scoprire innanzitutto quali sono i calciatori che in questa giornata non saranno a disposizione, anche perché l’elenco comprende nomi importanti: gli squalificati sono 13, perde due giocatori la Juventus che oltre a Mattia De Sciglio dovrà rinunciare ad Alvaro Morata, ma non è finito l’elenco di attaccanti di peso visto che nell’Inter è squalificato Lautaro Martinez.

Ancora, per i consigli Fantacalcio Serie A va segnalata l’assenza importantissima di Lorenzo Pellegrini, così come quella di Marten De Roon; sempre riguardo al centrocampo, la Fiorentina perde il suo faro Lucas Torreira e il Napoli dovrà rinunciare ad André Zambo Anguissa, ma è altrettanto pesante la squalifica che il Sassuolo deve affrontare riguardo Davide Frattesi. L’Udinese giocherà senza Roberto Pereyra, la Salernitana in un colpo solo non potrà disporre di Federico Fazio e Federico Bonazzoli; infine da segnalare le assenze di Sebastiano Luperto nell’Empoli e Alberto Grassi nel Cagliari, detto questo approfondiamo ora il discorso relativo ai consigli Fantacalcio Serie A per la 32^ giornata di campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE

Dunque parlando dei consigli Fantacalcio Serie A possiamo stabilire una sorta di Top 11, schierandola con il 3-4-3 che è il modulo che va per la maggiore nelle vostre leghe. In porta possiamo puntare su Rui Patricio, perché la Roma affronta la Salernitana allo stadio Olimpico; davanti a lui puntiamo sulla voglia di Matthijs De Ligt e la crescita esponenziale di Fabiano Parisi, giocatore da assist nell’Empoli che se la vede con lo Spezia, mentre l’altro difensore potrebbe essere Kalidou Koulibaly leader della retroguardia del Napoli.

A centrocampo è evidente l’importanza di Hakan Calhanoglu nell’Inter, poi potremmo fare il nome di Teun Koopmeiners che potrebbe agire in mediana per prendere il posto di De Roon nell’Atalanta, quindi occhio al sempre ottimo Sandro Tonali e potremmo anche puntare su Antonio Candreva, tornato a fare la mezzala nella Sampdoria. In attacco naturalmente c’è l’imbarazzo della scelta: Dusan Vlahovic e Ciro Immobile sono sempre due ottimi affari, ma noi vogliamo puntare sul rientro dalla squalifica di Victor Osimhen e su Edin Dzeko che gioca in casa contro il Verona, il terzo nome potrebbe essere quello di Beto che è reduce dalla tripletta segnata contro il Cagliari, e che affronta il Venezia al Penzo.











