CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ I grandi numeri di Boulaye Dia, 34^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: FOCUS SU BOULAYE DIA

Abbiamo naturalmente accennato per i consigli Fantacalcio di Serie A al meraviglioso rendimento di Boulaye Dia, il senegalese classe 1996 della Salernitana (anche se nato in Francia) che è arrivato a quota 15 gol con la tripletta nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, che ha fatto seguito a una rete che sicuramente resterà fra le più celebri di questo campionato, cioè quella del pareggio granata nel derby campano contro il Napoli, che ha rimandato la festa dei tifosi partenopei.

I numeri della stagione di Boulaye Dia sono davvero eccellenti, perché l’attaccante della Salernitana aggiunge anche sei assist ai 15 gol segnati in trenta presenze, esattamente uno ogni due partite, con un rendimento che è stato molto costante lungo tutta la stagione dal momento che Dia è rimasto a secco solamente nel mese di febbraio, quando però ha anche saltato le uniche due partite di tutto il suo campionato. Il senegalese poi è anche in ottima forma, perché nelle ultime tre giornate ha segnato anche contro il Sassuolo prima di bloccare il Napoli e di segnare tre volte contro la Fiorentina. Serve aggiungere altro? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NOSTRI CONSIGLI

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 6 maggio 2023: ricordiamo infatti che il massimo campionato torna in campo dopo il turno infrasettimanale che è finito appena giovedì sera. Non c’è respiro, il weekend di Serie A infatti ci propone il turno che costituirà la trentaquattresima giornata della sua stagione, cioè il quindicesimo turno del girone di ritorno. La prima partita sarà il big-match MilanLazio delle ore 15.00 di oggi pomeriggio, termine ultimo entro il quale naturalmente questa volta bisognerà fare la formazione del Fantacalcio. La Serie A ci offrirà un turno spalmato su tre giorni e con una notevole concentrazione di scontri diretti, sia in zona Champions League sia per la salvezza.

Ancora pendono quindi dei dubbi di formazione soprattutto per le partite più lontane, inoltre potrebbe pesare l’impegno infrasettimanale, mentre naturalmente per le tante big ancora impegnate in Europa la variabile potrebbe essere il turnover verso la prossima settimana con le semifinali delle tre competizioni Uefa. Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, tenendo conto di queste incognite, particolarmente significative in settimane nelle quali si deciderà tutto, in campionato e pure nelle altre competizioni. I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, mettiamo nuovamente in copertina la rinascita anche in campionato dell’Inter, con Lautaro Martinez come esempio perfetto grazie a cinque gol segnati nelle ultime tre giornate. Più difficile sbilanciarsi sulle altre squadre coinvolte nel doppio incrocio Milano-Roma, proviamo a citare Rafael Leao che è sempre fondamentale per il Milan (forse anche troppo, come si capisce quando riposa) e un Felipe Anderson che ha toccato quota 40 gol in carriera in Serie A.

Tra i singoli spendiamo citazioni innanzitutto per lo scatenato Boulaye Dia di queste ultime partite, ancora di più dopo la tripletta contro la Fiorentina, ma anche per Davide Zappacosta, che ha timbrato il cartellino nelle ultime due vittorie dell’Atalanta. Siamo poi curiosi di scoprire se Leandro Paredes e Dusan Vlahovic potranno farsi valere dopo il sospirato ritorno al gol nella vittoria della Juventus contro il Lecce, infine nominiamo Luca Caldirola perché due gol in 20 giorni non sono male per un difensore e perché il Monza tutto sta continuando a fare benissimo.











