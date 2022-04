Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 34^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SCELTE DEI FANTA-ALLENATORI

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 23 aprile, perché il massimo campionato torna in campo con la sua trentaquattresima giornata, che avrà inizio con i primi due anticipi in contemporanea alle ore 15.00, termine entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è che stavolta non ci sono anticipi al venerdì, a differenza della scorsa settimana, dunque c’è più tempo per pensare ed arrivare più a ridosso di tutte le partite.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, la giornata sarà comunque spalmata fino a lunedì sera, resta quindi in ogni caso valida l’attenzione ai dubbi di formazione ancora aperti soprattutto per le partite più distanti. Bisogna ragionare anche in prospettiva, ricordiamo allora che settimana prossima nelle Coppe europee giocherà la Roma, ma soprattutto che ci saranno diversi recuperi, per cui per diverse formazioni incombe di fatto un turno infrasettimanale.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Si è preso ad esempio la copertina in modo prepotente Lautaro Martinez, reduce dalla doppietta nel derby di Coppa Italia dopo avere già segnato contro lo Spezia, ma più in generale l’Inter è in forma e ad esempio la difesa nerazzurra è tornata ad essere molto solida. Attenzione però anche a una Roma in striscia positiva, mentre in Lazio Milan che completerà l’incrocio fra le metropoli potremmo puntare su Immobile da una parte e Bennacer dall’altra.

Per provare ad uscire dai soliti nomi, potremmo citare Alessandro Deiola, che ha firmato la vittoria del Cagliari contro il Sassuolo sabato scorso, oppure Simone Verdi che ha deciso il recupero contro l’Udinese rilanciando le speranze di salvezza della Salernitana. In difesa ricordiamo che il Torino vanta una retroguardia frase più solide del campionato, mentre due nomi molto caldi in attacco sono Marko Arnautovic del Bologna e Gerard Deulofeu dell’Udinese. Buon divertimento!











