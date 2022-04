Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 35^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SCELTE DEI FANTA-ALLENATORI

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano oggi protagonisti, sabato 30 aprile, con il massimo campionato italiano che scende in campo per disputare la trentacinquesima giornata, che avrà inizio con i primi due anticipi in contemporanea alle ore 15.00, termine entro il quale naturalmente bisognerà schierare la formazione titolare del Fantacalcio. Anche in questo weekend non ci saranno gare di venerdì, permettendo quindi ai fanta-allenatori di poter avere più indicazioni sui giocatori titolari.

Il turno si concluderà comunque il lunedì sera, e quindi non verranno sciolti tutti i dubbi, soprattutto sulle partite che si giocheranno in serata. Proveremo quindi a darvi qualche consiglio, ragionando anche in base agli impegni infrasettimanali delle varie squadre, tra i recuperi giocati di Serie A e la Conference League che vede impegnata la Roma, quindi potrebbero rifiatare diversi calciatori.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Dedichiamoci quindi ai consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, scendendo nel dettaglio. Tra gli attaccanti da tenere d’occhio c’è sicuramente Victor Osimhen del Napoli, a secco nell’ultima gara disputata e con tanta voglia di tornare a trascinare i partenopei dopo le recenti settimane negative. Assolutamente consigliato Luis Muriel, tornato in grande forma e che potrebbe far male alla difesa della Salernitana nella gara di lunedì.

Da non sottovalutare Joao Pedro. Il Cagliari ha bisogno dei gol del suo capitano per centrare l’obiettivo salvezza, e contro il Verona potrebbe quindi regalare qualche bonus. Spostandoci tra i centrocampisti, c’è sicuramente da tenere d’occhio Sasa Lukic del Torino, autore di 4 gol (3 su rigore) nelle ultime due giornate. Mentre la propensione offensiva del Napoli, potrebbe regalare spazio alla velocità di Hamed Junior Traore del Sassuolo, che dopo due partite senza bonus, potrebbe tornare a regalare gioie ai fanta-allenatori.

