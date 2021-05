Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 35^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE NOSTRE “SOFFIATE”

I consigli Fantacalcio Serie A tornano puntuali in vista della trentacinquesima giornata di campionato: sempre più vicino il momento dei verdetti, sia in campo – dove l’Inter è già campione d’Italia mentre Crotone e Parma sono ormai retrocesse – sia al Fantacalcio, di conseguenza le vostre scelte di formazione potrebbero essere particolarmente importanti. Andiamo allora a scoprire quali giocatori andrebbero schierati oggi e chi invece sarebbe sulla carta da evitare nei nostri consigli Fantacalcio.

Cominciamo dai ben quattro anticipi del sabato: in Spezia Napoli indichiamo Maggiore nel centrocampo dei padroni di casa e Osimhen, sicuramente l’attaccante più in forma al momento per Gennaro Gattuso; Udinese Bologna mette in evidenza Molina e De Paul per i bianconeri friulani che soffrono però tanto in attacco, Vignato e Palacio in copertina per i rossoblù dopo la trionfale scorsa giornata (tre assist di Vignato per la tripletta di Palacio); in Inter Sampdoria potrebbe esserci spazio per qualche seconda linea e allora puntiamo su Sanchez, mentre gli ex Candreva e Keita vorranno essere protagonisti come all’andata; in prima serata Fiorentina Lazio ci porta a citare Bonaventura e naturalmente Vlahovic per i viola, lo scatenato Correa sopra gli altri soliti nomi per i biancocelesti.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio di Serie A, eccoci giunti adesso naturalmente alle sei partite della domenica. Genoa Sassuolo potrebbe premiare Badelj e Shomurodov tra i padroni di casa, il rampante Raspadori e Locaterlli invece per i neroverdi. Benevento Cagliari è delicatissima sfida salvezza: le difese potrebbero prendere il sopravvento sugli attacchi perché la prudenza sarà tanta, bel duello Montipò-Cragno dunque, ma attenzione a Joao Pedro che sarà chiamato ad illuminare i sardi. Parma Atalanta, contro gli emiliani già retrocessi, sembra perfetta per la Dea, dunque citiamo un Gosens in doppia cifra di gol segnati e naturalmente Malinovskyi, mattatore assoluto delle ultime uscite dei nerazzurri bergamaschi. Verona Torino potrebbe vedere ancora Salcedo in evidenza per i gialloblù, ma la posta in palio sarà importante soprattutto per i granata e ci attendiamo allora in evidenza Ansaldi e Belotti. Roma Crotone sembra sulla carta l’occasione perfetta per i giallorossi per tornare alla vittoria: Cristante e Lorenzo Pellegrini potrebbero dunque essere protagonisti all’Olimpico. Infine il big-match Juventus Milan: il duello Cristiano Ronaldo-Ibrahimovic va in copertina, ma anche la sfida sulle fasce Cuadrado-Theo Hernandez, attenzione invece a molti giocatori che non stanno convincendo in questo periodo e pure a Donnarumma, a causa delle note vicende extra-campo.

