CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA QUARTA GIORNATA INIZIA AL SABATO POMERIGGIO

Dopo la sosta per le Nazionali, grazie alla quarta giornata di campionato tornano anche i consigli Fantacalcio. In un certo senso è il vero inizio, in particolare se si parla di Fantacalcio, perché molte leghe o tornei aprono ufficialmente proprio a metà settembre, quando le rose delle 20 formazioni di Serie A sono ormai definitive e quindi anche i Fanta-allenatori possono fare le proprie scelte con cognizione di causa, magari basandosi anche su quanto visto nelle tre giornate andate in scena ad agosto, che non hanno fatto mancare indicazioni talora anche assai gustose.

Ecco allora che l’appuntamento con i consigli Fantacalcio di Serie A sarà particolarmente intrigante in questo weekend di metà settembre. La prima indicazione è ovviamente relativa al fatto che la quarta giornata del nuovo campionato inizia alle ore 15.00 di oggi, sabato 14 settembre, perché entrano in vigore gli orari “normali” di tutto il campionato e sarà di conseguenza questo il termine per stilare la vostra formazione del Fantacalcio. Non si può più scherzare: il calciomercato è ampiamente chiuso, la Champions League è alle porte e allora buttiamoci anche noi sui consigli Fantacalcio con i nostri suggerimenti.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA QUARTA GIORNATA?

Nella nostra panoramica sui consigli Fantacalcio Serie A, spicca il fatto che le tre grandi del Nord sono tutte certamente favorite sulla carta. Per il Milan il match casalingo contro il Venezia potrebbe essere l’occasione per cogliere finalmente la prima vittoria, magari trascinati da Rafael Leao e Theo Hernandez, che dovrebbero tornare entrambi titolari dopo la turbolenta trasferta contro la Lazio. L’Empoli ha iniziato meglio rispetto ai lagunari, ma avrà un compito difficilissimo contro la Juventus di Thiago Motta, per la quale spicca in particolare la difesa ancora imbattuta.

L’Inter invece sarà di scena a Monza, qui la copertina è tutta per il capocannoniere Marcus Thuram e per la certezza rappresentata dalla regia di Hakan Calhanoglu. La Nations League ha però esaltato Davide Frattesi, che in nerazzurro è un’alternativa di lusso, il rossonero Tijjani Reijnders ma anche Scott McTominay, che adesso vorrà lasciare il segno anche nella sua nuova avventura a Napoli, tutti accomunati dal fatto di avere segnato in entrambe le partite delle rispettive Nazionali. Il Torino si gode il nuovo acquisto Saul Coco e la Lazio la crescita di Taty Castellanos, altri due nomi in evidenza per i consigli Fantacalcio al pari di Dennis Man, giocatore in copertina per l’ottimo inizio di campionato del Parma.