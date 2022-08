Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 4^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNE MOSSE DA FARE…

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 30 agosto 2022, perché il massimo campionato torna in campo con la quarta giornata della nuova stagione già oggi con il primo turno infrasettimanale del campionato, che ci offrirà in serata ben tre anticipi a partire dalle ore 18.30, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, ricordarsi di stilare i propri undici di martedì, come in ogni turno infrasettimanale che si rispetti.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, anche se il calciomercato aperto naturalmente ci metterà lo zampino con gli ultimi colpi di coda delle trattative estive. Non solo: bisogna tenere appunto in considerazione che si inizia a giocare a gran ritmo, soprattutto per le formazioni che da settimana prossima cominceranno anche l’avventura nelle Coppe europee, quindi comincia a fare capolino il turnover. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo minato in questo periodo, ma noi ci proviamo lo stesso.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Nei tre anticipi del martedì spiccano gli impegni casalinghi di Inter e Roma contro le due compagini ancora ferme a quota zero punti, dunque si potrebbe avere fiducia in nerazzurri e giallorossi, mentre per il Milan il giocatore a cui non rinunciare pure contro il Sassuolo sarà certamente Rafael Leao.

Discorso simile si potrebbe fare per Juventus e Napoli, impegnate in casa contro Spezia e Lecce: questa giornata sembra disegnata apposta per non cercare intuizioni “strane” e andare sul sicuro con i giocatori delle big che avete a disposizione al Fantacalcio per la vostra formazione. Infine una annotazione: si sta segnando poco finora, vero che tre giornate non sono un enorme dato statistico, ma sembra una stagione favorevole alle difese…

