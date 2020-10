Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 5^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ECCO CHI SCHIERARE (E CHI NO)

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, perché questa sera la quinta giornata di campionato si aprirà con l’anticipo Sassuolo Torino e di conseguenza tutti i Fanta-allenatori dovranno ricordarsi di schierare oggi le proprie formazioni, per le quali diamo come al solito i nostri consigli per il Fantacalcio. Partiamo allora proprio da Sassuolo Torino: per i neroverdi sono davvero tanti i giocatori in forma, a cominciare naturalmente da Berardi e Caputo, mentre nel difficile inizio di stagione del Torino si è salvato solo Belotti. Si annuncia intrigante Atalanta Sampdoria di sabato pomeriggio: nella Dea c’è l’imbarazzo della scelta, con il Papu Gomez su tutti, ma i blucerchiati arrivano da una netta vittoria sulla Lazio con Quagliarella e Augello in evidenza. Genoa Inter è partita tra due delle due squadre più colpite dal Covid e questo è un guaio, per cui spendiamo senza dubbio Lukaku come nome di spicco, anche dopo la doppietta in Champions League. In Lazio Bologna citazione d’obbligo per Immobile, dopo gol e assist contro il Borussia, mentre per i rossoblù spendiamo il nome di Orsolini. La domenica si aprirà con Cagliari Crotone: Simy in copertina per i calabresi, ma Nandez, Joao Pedro e Simeone sono un grande tris per i sardi.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio di Serie A, eccoci giunti a Benevento Napoli, dove sconsigliamo la difesa dei padroni di casa contro gli scatenati Lozano e Osimhen, che saranno gli uomini copertina. In Parma Spezia ci giochiamo il talento di Karamoh per quanto riguarda gli emiliani e Nzola come possibile uomo di spicco fra i liguri. In Fiorentina Udinese ci allontaniamo dagli attacchi e citiamo allora Biraghi tra i viola e Samir per i friulani, entrambi in gol domenica scorsa. In Juventus Verona l’uomo copertina sarà naturalmente Morata, il migliore dei bianconeri finora, al quale l’Hellas proverà comunque a rispondere con una difesa molto solida fin qui per mister Juric. Infine l’eccellente Monday Night Milan Roma, che dovrebbe vedere lunedì sera come uomini più attesi Ibrahimovic tra i rossoneri dopo la doppietta nel derby e Pedro per i giallorossi, eccellente acquisto estivo della Roma. Per le partite più lontane, sperando che non ci siano brutte sorprese da oggi a quando scenderanno in campo…



