Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 6^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 6^ GIORNATA?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A. Quali sono i calciatori da schierare nella 6^ giornata del campionato? Come sempre andiamo ad analizzare le varie partite provando a costruire una ideale Top 11, tenendo conto anche di chi ha giocato nelle coppe europee e dello stato di forma dei vari calciatori. Iniziamo con il dire che ci sono tre squalificati per la 6^ giornata: si tratta di Neuhen Perez dell’Udinese, di Riccardo Orsolini del Bologna e di Sebastiano Luperto dell’Empoli, dunque tre elementi che non potranno essere considerati nei consigli Fantacalcio Serie A.

Per il resto, eccoci con la nostra Top 11 schierata con il 3-4-3: in porta scegliamo Alex Meret, con il Napoli reduce dalla fantastica notte di Champions League e impegnato in casa contro lo Spezia. Come alternativa Mattia Perin (c’è Juventus Salernitana); in difesa possiamo invece puntare su Alessio Romagnoli, in Lazio Verona, coadiuvato magari da Stefan De Vrij (Inter Torino) e Gian Marco Ferrari, che è sempre una sicurezza al netto di qualche cartellino e con il suo Sassuolo sfida l’Udinese al Mapei Stadium. Adesso concentriamoci invece su centrocampo e attacco.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11

Proseguendo la nostra analisi con i consigli Fantacalcio Serie A, possiamo allora dire che a centrocampo un buon elemento da schierare sia Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano in alcune app è attaccante, chi invece lo avesse in mediana farebbe ovviamente un affare visti i suoi 4 gol fin qui. Avremo poi nella 6^ giornata un ottimo elemento in Teun Koopmeiners, reduce da una splendida doppietta e che con l’Atalanta gioca contro la Cremonese; poi Fabio Miretti, che Massimiliano Allegri sta sempre più lanciando nella Juventus, ma anche Nikola Vlasic che, pur impegnato a San Siro contro l’Inter, con il Torino sta facendo vedere gol e ottime cose.

In attacco, Dusan Vlahovic e Ciro Immobile restano i due calciatori che l’anno scorso si sono contesi il titolo di capocannoniere e, per quello che stiamo vedendo finora, potrebbero farlo anche in questo campionato; noi però puntiamo anche su Olivier Giroud che con il Milan va a giocare sul campo della Sampdoria, e Tammy Abraham che è in trasferta a Empoli, dove la Roma cercherà di ripartire dopo i 4 gol incassati a Udine. Questi i consigli Fantacalcio Serie A per la 6^ giornata, il campo ci dirà se questa nostra Top 11 riuscirà ad avere un buon punteggio…











