CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: RICORDATE DI FARE LA FORMAZIONE!

Come sempre quando una giornata di campionato inizia già al venerdì, specie se gli anticipi sono due e quindi il primo va in scena già alle ore 18.30, i consigli Fantacalcio per la settima giornata di Serie A devono cominciare dalla non banale osservazione di stilare la vostra formazione appunto entro il fischio d’inizio di Napoli Como, che sarà il match d’apertura del primo turno del mese di ottobre. Sulla carta occasione perfetta per schierare i partenopei, specie una difesa che ha subito un solo gol nelle ultime cinque giornate, ma con Patrick Cutrone in grande spolvero che potrebbe essere una minaccia.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: su chi puntare per la 6^ giornata? (oggi 27 settembre 2024)

Per i consigli Fantacalcio Serie A dobbiamo ricordare che si arriva da una settimana in compagnia delle Coppe europee, per cui attenzione alle scelte di formazione da parte degli allenatori delle big. In questo caso situazione particolare è quella dell’Inter di Simone Inzaghi, che si è permesso di fare turnover vincendo comunque 4-0 contro la Stella Rossa. Qui spendiamo la citazione per Lautaro Martinez, che è tornato a segnare con la doppietta a Udine seguita dal gol in Champions League pur partendo dalla panchina.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Mettiamo a confronto le difese! Dritte 5^ giornata (oggi 21 settembre 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA SETTIMA GIORNATA?

Proseguendo a fornire qualche suggerimento per i consigli Fantacalcio, possiamo spendere alcune citazioni anche per nomi che non erano molto attesi ad inizio stagione, come ad esempio Che Adams, acquisto che si sta rivelando particolarmente azzeccato per il rampante Torino di mister Vanoli, oppure Boulaye Dia, che alla Lazio si sta trovando davvero bene e con il Taty Castellano stanno riuscendo nell’impresa di sostituire un totem della storia biancoceleste come Ciro Immobile.

In evidenza c’è anche Santiago Castro, che si sta mettendo in luce con il Bologna smentendo anche il luogo comune secondo il quale gli attaccanti faticano a segnare nelle squadre di mister Vincenzo Italiano, mentre Lorenzo Lucca si sta rivelando come uno dei migliori attaccanti italiani, con il c.t. Luciano Spalletti che sarà certamente molto interessato in tal senso. Tutti nomi ai quali potrete rivolgervi con fiducia nei consigli Fantacalcio Serie A per la settima giornata, a patto naturalmente di averli in rosa…

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 4^ giornata (14-15 settembre 2024)