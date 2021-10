Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 7^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO: CHI METTERE IN CAMPO?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti anche oggi, perché questa sera con l’anticipo Cagliari Venezia comincerà già la settima giornata del massimo campionato, dunque tutti i Fanta-allenatori nelle prossime ore dovranno stilare la propria formazione al Fantacalcio e noi proviamo a darvi come sempre i nostri consigli. La difesa è il punto debole del Cagliari nonostante Cragno, d’altronde il Venezia segna molto poco, dunque proprio il portiere più Joao Pedro potrebbero essere i giocatori sardi su cui puntare, mentre nel Venezia indichiamo Ceccaroni perché è un difensore che è già andato a segno in campionato.

Consigli Fantacalcio Serie A/ 6^ giornata: ecco chi sono i giocatori da evitare!

Negli anticipi del sabato un uomo copertina potrebbe essere Mattia Destro, che ha segnato finora quattro gol su altrettante partite disputate (senza calci di rigore) e potrebbe approfittare dell’impegno contro la debole difesa della Salernitana per tenere alta questa media. Fiducia anche nell’attacco dell’Inter, perché Dzeko e Lautaro Martinez hanno già segnato nove gol in due, mentre attenzione alle assenze soprattutto nei reparti offensivi verso il derby della Mole.

Consigli Fantacalcio Serie A/ La garanzia Ciro Immobile, 4^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO: LE PARTITE DELLA DOMENICA

Passando alle partite della domenica, ecco che per i consigli Fantacalcio si devono osservare le difficoltà del Bologna in difesa, che potrebbero essere un peso contro Ciro Immobile e in generale il reparto offensivo della Lazio di Maurizio Sarri. Restando agli attaccanti, ci aspettiamo grandi cose da Fiorentina Napoli, tuttavia va detto che in questo momento Luciano Spalletti ha anche la migliore difesa del campionato, per cui il compito potrebbe essere più difficile per Vlahovic e compagni.

Fiducia ai giocatori della Roma, che saranno spinti anche dalla voglia di riscattare il derby a cominciare da Pellegrini, assente obbligato contro i cugini, ma attenzione anche ad un Empoli che finora ha vinto due partite su due in trasferta: si potrebbe osare qualche nome dei toscani se vi piace azzardare. Infine, ci si divertirà con il derby lombardo Atalanta Milan di domenica sera, nel quale mettiamo in copertina Malinovskyi e Brahim Diaz.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi ha lasciato e chi arriva (3^ giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA