Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte, chi schierare nella 8^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO: CHI SCHIERARE DOPO LA SOSTA DELLE NAZIONALI?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, perché con i classici tre anticipi del sabato comincerà l’ottava giornata del massimo campionato, dunque dopo la sosta per le Nazionali tutti i Fanta-allenatori nelle prossime ore dovranno stilare la propria formazione al Fantacalcio e noi proviamo a darvi come sempre i nostri consigli. Si parte con uno Spezia Salernitana già delicatissimo: se dovesse avere la meglio la prudenza, potrebbe essere un match ideale per le difese (ma attenzione ai cartellini).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Le dritte, 7^ giornata: focus sulle migliori difese

Si sale di livello con Lazio Inter: tra i biancocelesti indichiamo Milinkovic Savic e Felipe Anderson, mentre Immobile è un azzardo; tra i nerazzurri fiducia a Barella, in gol in Nazionale, ed inoltre a un Dzeko fin qui praticamente perfetto. In serata Milan Verona: attenzione agli assenti, fiducia comunque a Tonali e Brahim Diaz fra i rossoneri, mentre nell’Hellas diamo spazio a Simeone e Caprari, magari sfruttando la ruggine di Tatarusanu.

Consigli Fantacalcio Serie A/ 6^ giornata: ecco chi sono i giocatori da evitare!

CONSIGLI FANTACALCIO: LE PARTITE DELLA DOMENICA

Passando alle partite della domenica, ecco che per i consigli Fantacalcio non può sfuggire il duello Joao Pedro-Quagliarella in Cagliari Sampdoria, mentre Di Francesco potrebbe sfruttare le assenze nerazzurre in Empoli Atalanta, partita che mette però in copertina Malinovskyi, che sarà di fatto il perno della manovra offensiva della Dea. Confronto tra generazioni in Genoa Sassuolo, che metterà infatti di fronte Destro e Raspadori.

In Udinese Bologna usciamo invece dagli attacchi per citare Pereyra fra i bianconeri e De Silvestri fra i rossoblù. In Napoli Torino si affrontano due ottime difese, però contro Osimhen potrebbe essere pericoloso puntare sulla retroguardia dei granata, mentre nel big-match Juventus Roma mettiamo in copertina il duello “azzurro” tra Locatelli e Pellegrini. Infine ci sarà un’appendice al lunedì con Venezia Fiorentiona, dove si annuncia intrigante il duello fra Ceccaroni e Vlahovic, che finora ha segnato soprattutto su rigore.

Consigli Fantacalcio Serie A/ La garanzia Ciro Immobile, 4^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA