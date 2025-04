CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11 DELLA 31^ GIORNATA!

Giunti alla 31^ giornata, con i consigli Fantacalcio Serie A rinnoviamo il nostro appuntamento con la Top 11 che possiamo schierare, come sempre il modulo è il 3-4-3 e vogliamo indicare qualche sorpresa al fianco di certezze. In porta per esempio Nicola Leali: il Genoa ospita l’Udinese, anche contro la Juventus ha retto bene difensivamente e il portiere veterano in questa stagione ha saputo strappare il posto a Pierluigi Gollini, mostrandosi affidabile. Con chi proteggerlo? La certezza si chiama Francesco Acerbi, in Parma Inter giocherà lui per l’indisponibilità di De Vrij e lo scudetto dell’Inter passa anche dalla sua solidità difensiva.

Per completare la difesa nei consigli Fantacalcio Serie A possiamo poi puntare su Saul Coco, che spesso viene dimenticato ma sta in realtà disputando un buon campionato, il primo con la maglia del Torino; Roma Juventus è una partita tosta, ma sicuramente Renato Veiga sta facendo parlare di sé perché, arrivato a gennaio, è riuscito quasi subito a prendere in mano la difesa della squadra bianconera, le sue prestazioni sono incoraggianti e toccherà a lui stoppare un Artem Dovbyk risultato ancora una volta decisivo nella grande striscia giallorossa.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: QUALCHE SORPRESA IN CAMPO

Possiamo ora parlare del centrocampo nei consigli Fantacalcio Serie A: Jurgen Ekkelenkamp era considerato un grande prospetto ai tempi dell’Ajax, oggi il classe 2000 sta finalmente emergendo nella sorprendente Udinese. Puntiamo su di lui, ma va fatto anche il nome di un altro giocatore che, schierato alle spalle della prima punta, sta avendo un grande rendimento ed è Jens Odgaard, il Bologna ospita il Napoli e lui potrebbe amplificare e rendere sempre più concreto il sogno dei felsinei di tornare in Champions League, come terzo centrocampista andiamo con Nicolas Viola, a segno domenica scorsa contro il Monza, e chiudiamo con la “certezza” Mario Pasalic per l’Atalanta.

Finalmente siamo all’attacco: lo abbiamo già citato, Artem Dovbyk sta attraversando un ottimo periodo e quindi è giusto prenderlo in considerazione nel big match della Roma contro la Juventus, poi possiamo citare Marcus Thuram che a dire il vero si è leggermente fermato ma, in assenza di Lautaro Martinez, rimane una speranza per l’Inter capolista che va a giocare a Parma, contro il grande ex Cristian Chivu. Infine non si può non citare Moise Kean, che ha vinto il duello con Retegui e ha lanciato la Fiorentina verso il sogno quarto posto, stagione della consacrazione per lui con vista sul Mondiale, sempre che l’Italia ci arrivi…