Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte sui calciatori da schierare con la Top 11 disegnata con il 3-4-3 per l'ottava giornata.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11 DELL’OTTAVA GIORNATA!

La nuova puntata dei consigli Fantacalcio Serie A prende il via già venerdì 24 ottobre, perché Milan Pisa si gioca questa sera ed è la partita che apre il programma dell’ottava giornata. La nostra Top 11 viene schierata come sempre con il 3-4-3: in porta, non possiamo che citare proprio Mike Maignan.

Il Milan è primo in classifica e appare solido in difesa, Maignan può tornare quello dello scudetto e davanti a lui oggi vogliamo proporre Oumar Solet che guida la difesa di un’Udinese che non concede mai tantissimo, e che per di più oggi gioca in casa contro il Lecce una partita abbordabile.

Andiamo poi sugli altri due nomi di questo reparto arretrato: uno può essere Guillermo Maripan, il Torino fatica a ingranare sul serio e ha già incassato due goleade, però nell’ultimo turno non ha subito reti dal Napoli e il cileno sembra essere il punto forte della difesa a disposizione di Marco Baroni.

Ultimo profilo per la difesa è quello di Brooke Norton-Cuffy, che gioca proprio sul campo del Torino: per lui, che ha 21 anni, si stanno già aprendo gli interessi di alcune big e questo potrebbe essere il campionato giusto per spiccare il salto e dare una bella svolta alla carriera, vedremo se sarà così.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PER ASSIST E GOL

I consigli Fantacalcio Serie A ci conducono adesso a parlare del centrocampo, nel quale merita certamente una citazione Nemanja Matic: passato al Sassuolo, il serbo gioca contro la Roma che ha vissuto poco, ma nella classica partita da ex ci aspettiamo ovviamente qualcosa in più da lui. Non si può non nominare Nicolò Zaniolo, già due gol con l’Udinese (uno in Coppa Italia), poi un altro elemento che non si può dimenticare è il sempre brillante Manu Koné per la Roma. L’altra volta abbiamo detto Nico Paz, stavolta per il Como indichiamo Lucas Da Cunha: altro volto predominante dei lariani che davvero sono arrivati in zona Europa battendo la Juventus.

Eccoci poi all’attacco nei consigli Fantacalcio Serie A: dopo la prima da titolare Jamie Vardy insegue il primo gol in campionato con la maglia della Cremonese, anche se realizzarlo contro l’Atalanta sarà tutt’altro che semplice. Si attendono segnali di risveglio da Moise Kean, con la sensazione che il ritorno al gol del vercellese possa aiutare la Fiorentina a tornare a una classifica consona alle aspettative, e infine per completare il reparto e la nostra Top 11 diciamo Boulaye Dia, perché oggi la difesa della Juventus fa acqua da tutte le parti e il senegalese della Lazio può avere la serata giusta per risollevare anche le sorti della sua squadra, che appare già in timida ripresa.