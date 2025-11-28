Consigli Fantacalcio Serie A: la Top 11 da schierare nella 13^ giornata, ecco i consigli sui calciatori sui quali si potrebbe puntare.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PER BLINDARE LA SQUADRA

La nostra Top 11 per i consigli Fantacalcio Serie A riguarda la 13^ giornata, che apre le sue porte venerdì 28 novembre con l’anticipo Como Sassuolo; per la porta scegliamo Filippo Ravaglia, che ancora una volta prende il posto di Skorupski tra i pali di un Bologna che subisce poco ed è in corsa per lo scudetto.

Come proteggere invece questo estremo difensore? Il primo elemento che possiamo citare per la difesa è Strahinja Pavlovic, rivitalizzato dalla cura di Massimiliano Allegri e giocatore importante per un Milan che realmente sembra essere tra i principali favoriti a vincere il campionato, anche se si vedrà più avanti.

Al fianco del serbo possiamo citare Antonino Gallo, che con il Lecce garantisce sempre buona spinta: in più i salentini potrebbero approfittare di un Torino in netta difficoltà, battuto nettamente in casa dal Como e dunque con il rischio di crollare anche al Via del Mare.

A completare il reparto arretrato nei consigli Fantacalcio Serie A citiamo Diego Carlos, che si è preso la difesa del Como con la sua esperienza e guida in maniera più che positiva i tanti giovani a disposizione di Cesc Fabregas, come già detto la partita per i lariani è quella casalinga contro il Sassuolo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I BONUS PER LA 13^ GIORNATA

Adesso con i consigli Fantacalcio Serie A dobbiamo individuare i calciatori che possano portare bonus alla causa: iniziando dal centrocampo ecco Ruslan Malinovskyi, che nel Genoa di Daniele De Rossi gioca più arretrato rispetto al passato ma rimane in possesso di un sinistro al fulmicotone, poi proseguiamo con Raoul Bellanova che in Atalanta Fiorentina può essere la chiave, in termini di assist, per riportare la Dea a fare punti dopo tre sconfitte, quindi andiamo con Arthur Atta ormai grande realtà di un’Udinese a dire il vero leggermente in calo ultimamente, poi Hakan Calhanoglu per riscattare il rigore sbagliato nel derby.

Infine l’attacco: c’è Juventus Cagliari e Dusan Vlahovic vuole tornare al gol per aiutare i bianconeri a riprendersi la vittoria e l’aggancio al treno scudetto, c’è Roma Napo li e Evan Ferguson, dopo essersi sbloccato con il primo gol in Serie A, può ripetersi nel big match per confermare i giallorossi al primo posto solitario in classifica, e infine va per forza di cose citato Mateo Pellegrino che sembra procedere di doppietta in doppietta nell’aumentare il suo bottino di gol in Serie A (sono quattro in questo campionato), quella di Verona è stata fondamentale per la salvezza e ora può ripetersi contro l’Udinese.