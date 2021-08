Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 1^ giornata: i nomi da tenere d’occhio

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SI RIPARTE!

Eccoci al via della 1^ giornata del primo campionato nazionale per la stagione 2020-21 ed è subito tempo di dare a tutti i fantallenatori i primi consigli per il Fantacalcio della Serie A. Siamo davvero impazienti di dare il via a questo nuovo campionato, dove pure sono tante le novità che ci attendono, sia a livello di club, con le promozioni di Empoli, Salernitana e Venezia che a livello di giocatori e allenatori, con tanti nuovi arrivi pure tante partenze (come quelle di Lukaku al Chelsea e di Donnarumma al Psg) in rosa come sulle panchine (come i trasferimenti di Inzaghi e i ritorni di Sarri e Spalletti).

Pur senza dimenticare che sono attesi ancora gran colpi di scena, dato che la finestra di contrattazione è ancora aperta, pure proviamo a vedere subito quali sono i nomi da tenere d’occhio, già a partire dalle prime sfide della 1^ giornata della Serie A 2021-22. Programma alla mano, per i consigli del Fantacalcio della Serie A, cominciamo subito stasera con la sfida tra Inter e Genoa, dove i riflettori saranno puntati sui nuovi innesti nerazzurri Dzeko e Calhanoglu, che pure hanno già dimostrato un’ottima condizione in amichevole: i due potrebbero regalare grandi emozioni in stagione. Attenzione poi alla partita tra Verona e Sassuolo, dove è attesa per Faroni e Caputo, come pure agli incontri delle ore 20.45 Empoli-Lazio (col debutto in panca biancoceleste di Sarri) con Immobile e Cutrone osservati speciali e pure Torino-Atalanta, dove i fantaallenantori terreno ben d’occhio Izzo, Muriel e Pessina in vista della prossima asta.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA E LUNEDI

Proseguendo nell’elenco degli incontri per la 1^ giornata, ecco che per i nostri consigli del Fantacalcio della Serie A, domenica i fantallenatori non dovranno perdersi l’incontro tra Udinese e Juventus, con Samir, Cuadrado, Chiesa e Dybala big da appuntare per l’asta: attenzione anche a Bologna Salernitana, alle ore 18.30, dove siamo curiosi di valutare le condizioni di Soriano e Djuric, ma pure di Barrow. Occhi puntati poi nel primo turno alla sfida Napoli Venezia, con Spalletti per il momento piuttosto prudente nelle sue scelte di formazioni (complici gli acciacchi di Mertens e Lozano), e Zanetti che da neopromosso sogna il colpaccio domenica alle ore 20.45.

Alla medesima ora avrà inizio anche Roma Fiorentina, e qui non vediamo l’ora di ammirare i giallorossi di Mourinho, con focus speciale su Mancini, Pellegrini e Zaniolo, nomi che potrebbero diventare caldissimi alla prossima asta per il fantacalcio. Segnalando che poi saranno due i posticipi del lunedì, per i nostro consigli, ecco che in Cagliari Spezia, nomi da tenere d’occhio saranno certo quelli di Cragno, Strootman e Erlic, ma attenzione anche alla sorpresa Gyasi, possibile jolly per la prossima stagione: per Sampdoria Milan, attenzione al volto nuovo Giroud, già in gran forma nei test estivi, come pure a Maignan, che ha preso il posto di Donnarumma tra i pali rossoneri.



