Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 23^ giornata: chi schierare e chi no

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOSTRI SUGGERIMENTI

Siamo alla vigilia di un nuovo turno del primo campionato nazionale e dunque è tempo di esaminare da vicino i consigli del Fantacalcio della Serie A, che la mostra redazione ha fissato per le sfide della 23^ giornata. Questo fine settimana il programma si annuncia ben fitto, con alcuni big match (tra cui spicca Milan Inter di domenica) e pure due anticipi già previsti per questo venerdì. Non perdiamo altre tempo e andiamo a conoscere quali sono i giocatori consigliati e quali no per questo importante turno. Come già accennato la 23^ giornata di Serie A prevede due anticipi per la giornata di venerdi: si comincerà già alle ore 18.30 con l’incontro tra Fiorentina e Spezia, dove certamente non possiamo non consigliare un personaggio come Vlahovic, andato a segno contro la Sampdoria pochi giorni fa, e pure Maggiore (a segno con il Milan). Alle ore 20.45 avrà inizio invece Cagliari-Torino, incontro dove dovrebbe mettersi in luce ancora Cristian Ansaldi, come anche Godin.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI PUNTARE?

Proseguendo con i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A, ecco che dobbiamo allora prendere in esame ora le sfide che ci attendono questo sabato e dunque in primis Lazio-Sampdoria, dove certo andremo scommettere sul solito Ciro Immobile, come pure su Candreva; attenzione a Audero, che contro i biancocelesti potrebbe soffrire. Nella sfida Genoa-Verona i giocatori consigliati rimangono Zappacosta e Czyborra, come pure il solito Barak: nell’incontro tra Sassuolo e Bologna ci attendiamo la solita ottima prestazione da Caputo e Locatelli. Venendo alle sfide che ci accompagneranno domenica, ecco che già in Parma e Udinese consigliamo di tenere in panchina Llorente e Kurtic: per il Derby tra Milan e Inter, oltre ai soliti Donnarumma, Ibrahimovic e Lukaku, scommettiamo su una valutazione alta anche per Hakimi e Kjaer. Proseguendo nel programma ecco la sfida tra Atalanta e Napoli, dove dovremo afre attenzione alla lunga lista di assenti che gli azzurri contano alla vigilia della 23^ giornata : per l’incontro Benevento e Roma occhi puntati invece su Leonardo Spinazzola tra i migliori nel suo ruolo. A chiudere il quadro sarà poi la partita tra Juventus e Crotone di lunedì: qui c’è da puntare su Cristiano Ronaldo (che può regalare pioggia di bonus) come su Demiral, giocatore che finora difficilmente ha deluso, nonostante il poco spazio recuperato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA