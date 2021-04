Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 33^ giornata: chi schierare e chi no

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SUGGERIAMO PERIN, CRISCITO E PEZZELLA…

Siamo alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale, il trentatreesimo, e occorre dunque subito andare a dare i nostri consigli per il fantacalcio della Serie A: chi sarà bene schierare e chi no in questo intenso fine settimana?. Di ritorno da un impegnativo turno infrasettimanale, con il suo strascico di acciaccati, infortunati e squalificati, non sarà sempre facile per i fantallenatori fissare il miglior 11, sicuri di ottenere montagne di bonus: pure proviamoci, e vediamo chi sono i giocatori migliori, evidenziai nei nostri consigli del Fantacalcio della Serie A. Esaminando match per match della 33^ giornata di campionato e cominciando con le sfide attese oggi, sabato 24 aprile, ecco che già nel primo incontro tra Genoa e Spezia ci sentiamo di mettere in evidenza Perin come Criscito che potrebbero ben fare contro l’attacco bianconero: il difensore poi era stato decisivo nel turno di andata su rigore.

Per l’incontro tra Parma e Crotone delle ore 18.00 riflettori puntati su Pezzella, mentre per l’incontro Sassuolo-Sampdoria attenzione al giovane Raspadori, in gran condizione, come anche a Quagliarella, bomber affamato di gol.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo con i nostri consigli per il fantacalcio della Serie A ed esaminando ora le sfide che ci attenderanno solo domani, 25 aprile, ecco che già nel lunch match tra Benevento e Udinese, ci sentiamo di mettere in evidenza il nome del bianconero Musso, come pure il giallorosso Viola, in gran condizione negli ultimi due turni. Per le sfide delle ore 15.00 e quindi in primis in Fiorentina-Juventus, sono giocatori da schierare Vlahovic e Cuadrado, mentre per Inter-Verona attenzione a Perisic e Barella, per cui bonus sono sempre dietro l’angolo. Nell’incontro delle ore 18.00 tra Cagliari e Roma ricordiamo che mancherà l’ex del match Nainggolan e che pure in casa giallorossa è sempre lunga la lista degli assenti annunciati (l’ultimo è l’out di Ibanez, colpito da squalifica). Per Atalanta-Bologna, ultimo appuntamento della giornata mettiamo in evidenza Malinovskyi: è momento d’oro per il nerazzurro con 3 gol e cinque assist firmati negli ultimi giorni. Infine per i due posticipi del lunedì, per i consigli di fantacalcio della Serie A, abbiamo tra i top a cui non rinunciare oggi Insigne (fresco di doppietta con la Lazio) per Torino-Napoli e pure Milinkovic Savic e Ante Rebic per Lazio-Milan, in programma all’Olimpico.

