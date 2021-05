Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 38^ giornata: i giocatori da schierare

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOSTRI SUGGERIMENTI!

Siamo alla vigilia dell’ultima giornata del primo campionato nazionale 2020-21 e tocca ora esaminare i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A per le sfide della 38^ giornata: chi saranno i giocatori da schierare per il finale di stagione e chi invece rischia di deludere i fantallenatori proprio nel momento cruciale? Detto che per alcuni club questo turno sarà una semplice passerella e che dunque molti allenatori potrebbero tenere da parte i big, per dare spazio a chi ha giocato meno quest’anno, vediamo che servirà la massima concentrazione per stilare la propria formazione.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per le sfide della 37^ giornata

Pure, cominciando ad esaminare gli incontri di questo sabato 22 maggio, vediamo che in occasione di Cagliari e Genoa uomo su cui puntare è senza dubbio Joao Pedro, visto che il brasiliano è impaziente di mettere il sigillo su una stagione da protagonista, mentre in Crotone-Fiorentina spicca il nome di Bonaventura, che aveva deciso il match dell’andata. Nella sfida tra Sampdoria e Parma, le nostre dritte vedono Candreva e Quagliarella come giocatori stra consigliati.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 36^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI IN CAMPO DOMENICA?

Proseguendo nei nostri consigli del fantacalcio della Serie A e prendendo in considerazione gli incontri della 38^ giornata che ci faranno compagnia domenica, ecco che per la prima sfida tra Inter e Udinese, ricordiamo che in casa nerazzurra non saranno a disposizione Darmian e Brozovic, squalificati dopo l’ultimo turno. Per l’incontro tra Atalanta e Milan, attenzione all’out di Ibrahimovic, mentre per Bologna-Juventus nome su cui puntare è quello di Cristiano Ronaldo, che festeggerà il titolo di capocannoniere della Serie A 2020-21.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 35^ giornata

Per la partita tra Napoli e Verona le nostre dritte consigliano Osimhen e Meret, con il numero 1 che punta al secondo clean sheet di fila dopo l’ottima prova occorsa con la Fiorentina: per Sassuolo-Lazio attenzione alla voglia di rifarsi dopo l’ultimo rigore sbagliato di Ciro Immobile. A chiusura del turno ecco le sfide della 38^ giornata Spezia-Roma e Torino-Benevento: qui, tra i giocatori consigliati spiccano Mkhitaryan, Saponara, Bremer e Zaza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA