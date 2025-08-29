Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte sui calciatori da schierare nella seconda giornata, con le indicazioni dal primo turno (oggi 29 agosto 2025).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA SECONDA GIORNATA?

L’appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A è sempre affascinante verso la seconda giornata, perché il calciomercato è ancora aperto, molte squadre sono ancora in costruzione e aspettano gli ultimi guizzi dalle trattative, ma d’altro canto ci sono anche le indicazioni maturate nella prima giornata per iniziare a darci riferimenti.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare (1^ giornata, oggi sabato 23 agosto 2025)

Intanto, il primo fondamentale punto di riferimento per i consigli Fantacalcio è che a questo giro la prima partita di Serie A sarà già alle ore 18.30 di oggi, venerdì 29 agosto 2025, per cui sarà importante muovervi in anticipo per stilare la vostra formazione – che sia già valida per il campionato o che sia per una sorta di “Coppa d’estate”.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare nella 38^ giornata (23 maggio 2025)

In copertina ci potrebbero andare i giocatori dell’Inter, che grazie alla vittoria per 5-0 contro il Torino nella prima giornata si sono messi in evidenza più di chiunque altro nello scorso turno. Una citazione va per Marcus Thuram, che grazie alla doppietta rifilata ai granata è il capocannoniere solitario – per quanto ciò possa contare dopo una sola giornata.

L’altro nerazzurro sugli scudi è certamente Alessandro Bastoni: un gol e un assist per chi di ruolo fa il difensore è un toccasana anche per tutti coloro che hanno “Basto” nelle proprie fanta-formazioni, gli assist non sono in verità una sorpresa da parte del nerazzurro, i gol invece di solito sono abbastanza rari ed è stata quindi la ciliegina sulla torta per i consigli Fantacalcio verso la seconda giornata di Serie A.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare? (oggi sabato 17 maggio 2025, 37^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOMI CHE SI SONO MESSI IN EVIDENZA

Dato ampio spazio all’Inter, per i consigli Fantacalcio Serie A possiamo parlare anche della risposta del Napoli, che è passata sul campo del Sassuolo dai due nomi più attesi, cioè l’MVP dello scorso campionato e l’acquisto di lusso di quest’estate. Scott McTominay e Kevin De Bruyne hanno già lasciato il segno, come Kenan Yildiz nella Juventus. Il giovane turco non ha segnato ma ha fatto segnare e la sua qualità si annuncia fondamentale nel gioco dei bianconeri di mister Igor Tudor in questa stagione.

In tanti saranno stati felici per l’immediato ritorno al gol di Gianluca Scamacca, che sarebbe una notizia fantastica anche nei consigli Fantacalcio se riuscirà a confermarsi con costanza lungo il campionato, mentre una conferma è già arrivata circa le qualità di Nico Paz, pronto a trascinare di nuovo il Como. Dulcis in fundo, Federico Bonazzoli: un gol come quello segnato contro il Milan non si ripeterà spesso, ma l’attaccante della Cremonese è certamente in forma e avrà anche il morale altissimo…