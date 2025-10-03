Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte sui calciatori da schierare nella sesta giornata del nostro campionato (oggi 3 ottobre 2025).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI POSSIAMO SCHIERARE NELLA SESTA GIORNATA?

Torna al venerdì l’appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A, perché oggi 3 ottobre 2025 avremo il primo anticipo Verona Sassuolo, che sarà anche la scadenza per stilare la vostra formazione al Fantacalcio in occasione della sesta giornata del massimo campionato di calcio.

L’attacco del Sassuolo è uno dei più prolifici nella seconda metà della classifica grazie a sette gol già all’attivo, la difesa del Verona ha invece già otto reti al passivo e allora ecco che Domenico Berardi e i suoi compagni di reparto potrebbero meritarsi il primo capitolo dei nostri consueti suggerimenti circa le vostre scelte.

Passando alle partite del sabato, un’altra difesa in grossa difficoltà è quella del Torino e allora anche l’attacco della Lazio potrebbe approfittarne, sulla scia del netto successo per 0-3 sul campo del Genoa che ha sicuramente rilanciato i biancocelesti di Maurizio Sarri, che quando segnano ne mettono almeno tre, senza mezze misure finora.

Il sabato però sarà caratterizzato soprattutto da ben due derby lombardi: la Cremonese ha subito un solo gol nelle ultime tre giornate, ma per la difesa grigiorossa sarà evidentemente molto duro l’esame contro Lautaro Martinez e compagni, con il Toro che in settimana è diventato il primo giocatore dell’Inter a segnare in sette diverse edizioni della Champions League, nome sempre caldo per i consigli Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOMI IN EVIDENZA NEI VARI REPARTI

Sulla carta più equilibrata potrebbe essere Atalanta Como, che nei consigli Fantacalcio metterà in copertina diversi nomi intriganti. L’attacco della Dea ha molte opzioni, quindi attenzione alle scelte di Ivan Juric, mentre è facile dire che per i lariani il faro è Nico Paz. Un altro nome di primissimo piano è Christian Pulisic, del quale si parla troppo poco ma è fondamentale per il Milan. Lo era già nelle scorse stagioni, potrebbe esserlo ancora di più con Massimiliano Allegri, come ha dimostrato anche nella vittoria contro il Napoli di domenica scorsa.

Una qualità sempre utile nei consigli Fantacalcio è la precisione dal dischetto per i rigoristi. Finora hanno già segnato ben due gol a testa dagli undici metri Kevin De Bruyne e Riccardo Orsolini, giocatori naturalmente molto preziosi a tutto tondo, ma ancora di più grazie a questa loro qualità che ne aumenta i bonus. Infine, citazione d’obbligo per Mile Svilar e più in generale per la difesa della Roma, che finora ha incassato un solo gol in cinque partite di Serie A: anche questo può essere fondamentale al Fantacalcio…