Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: quali giocatori schierare nella 10^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SUGGERIAMO PER GLI ANTICIPI

Torna sotto ai riflettori il primo campionato nazionale e dunque non possono mancare anche i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A, alla vigilia di questa attesa 10^ giornata. Su chi dunque sarà il caso di puntare in vista della sfide del fine settimana del 5 e 6 dicembre? Non perdiamo allora altro tempo e per i consigli di Fantacalcio della Serie A, partiamo allora subito con le partite che ci attenderanno già in questo sabato. Si comincerà infatti subito alle ore 15.00 con la sfida tra Spezia e Lazio, match dove pure ancora una volta si accenderà il ballottaggio tra i pali tra Reina e Strakosha, con lo spagnolo probabile favorito: attenzione a Acerbi, in cerca di riscatto dopo la prova opaca rimediata contro l’Udinese, e a Ricci, da cui ci attendiamo ottime cose nel turno. Sarà poi alle ore 18.00 il derby della Mole tra Juventus e Torino e qui andiamo sul facile consigliando giocatori come Cristiano Ronaldo e Belotti: attenzione a Morata, squalificato per il turno. Da programma ecco poi alle ore 20.45 l’incontro della Serie A tra Inter e Bologna: qui saranno occhi puntati su Palacio, che pure rischia ancora un voto basso pur nella sfida che lo vede grande ex, come anche su Hakimi, non al top nelle ultime uscite (e potenzialmente in ballottaggio con Darmian, che invece ha fatto faville contro il Monchengladbach).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA

Per i nostri consigli del fantacalcio della Serie A, proseguiamo ora con le sfide che invece ci attenderanno solo domani, sempre per la 10^ giornata. La domenica del primo campionato sarà dunque aperta dall’incontro tra Verona e Cagliari, dove consigliamo Veloso e Zaccagni, come anche Rog e Sottil, chiamati a fare bene al Bentegodi. Per la sfida delle ore 15 tra Parma e Benevento invece gli uomini su cui puntare rimangono Caprari e Lapadula, bomber in ottimo stato di forma: per l’incontro che si accenderà alla medesima ora tra Roma e Sassuolo, mettiamo invece in evidenza Rogerio, ma non la difesa dei giallorossi, ancora in piena emergenza. Infine per la fascia pomeridiana e dunque per l’incontro tra Udinese e Atalanta, saranno riflettori puntati sul bergamasco Sportello (Gollini non ha ancora recuperato), come pure su Samir e Stryger Larsen. Nel calendario della Serie A sarà poi alle ore 18.00 la partita tra Crotone e Napoli: qui sconsigliano ai fantallenatori di affidarsi ai difensori rossoblu e puntiamo invece su Fabian Ruiz per gli azzurri e Simy per i pitagorici. A chiudere il turno del primo campionato poi l’incontro tra Sampdoria e Milan: qui per i consigli di fantacalcio della Serie A, metteremo in evidenza Ante Rebic (che prenderà il posto di Ibrahimovic) come anche Quagliarella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA