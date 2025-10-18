Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte sulla Top 11 da schierare per la settima giornata, ecco le nostre scelte in un 3-4-3.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE IN CAMPO?

Altro appuntamento in compagnia dei consigli Fantacalcio Serie A, andiamo subito a vedere per la settima giornata di campionato, di ritorno dalla sosta per le nazionali, quale sia la Top 11 che possiamo schierare in campo con il consueto modulo 3-4-3, secondo quelle che sono le nostre scelte.

Partendo dal portiere, una decisione forse “controcorrente”: Nicola Leali, che con il suo Genoa ospita un Parma che fa sempre fatica a segnare. Per guidare la difesa ci affidiamo a Isak Hien, anche se Atalanta Lazio è una partita che può sembrare complessa lo svedese è uno dei migliori interpreti di un reparto a tre.

Proseguiamo con Federico Baschirotto, giusto citarlo nel bell’inizio della Cremonese: in più allo Zini c’è aria di colpo perché l’Udinese, dopo un buon avvio, si è un po’ persa per strada e dunque in questo momento potrebbe concedere qualcosa, Baschirotto ha anche qualche gol in canna.

Per chiudere questo reparto possiamo invece parlare di Gianluca Mancini: la Roma sfida l’Inter ma lui si esalta nelle grandi sfide, è un giocatore di carattere e, anche se si troverà di fronte un grande attacco, potrebbe anche risultare decisivo nell’area avversaria, e quindi ci sentiamo di citarlo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Rapida carrellata su centrocampo e attacco nei consigli Fantacalcio Serie A: in mediana si parte da Nico Paz, Como Juventus può essere la partita della consacrazione (se mai ci fosse bisogno), poi azzardiamo Michael Folorunsho in Cagliari Bologna con la possibilità di mettere a referto un gol, quasi inevitabilmente Luka Modric in Milan Fiorentina ma, al posto del croato, indichiamo Adrien Rabiot che sta vivendo un bellissimo momento con la maglia rossonera, e per chiudere il centrocampo andiamo con Henrikh Mkhitaryan, che all’Olimpico gioca una partita da ex e può dare vita alla famosa legge non scritta.

Eccoci infine all’attacco con i consigli Fantacalcio Serie A: Rasmus Hojlund ha segnato regolarmente anche con la Danimarca e oggi è uno degli uomini in più di un Napoli che fa visita al Torino per confermare il primo posto in classifica, nella Juventus andiamo con Kenan Yildiz che, in giorni complessi per la squadra bianconera, è chiamato ad accendere la luce dimostrando di poter andare a rete con regolarità – pur non essendo un bomber – infine Pisa Verona può essere l’occasione giusta perché M’Bala Nzola si sblocchi aiutando la squadra toscana a raccogliere punti fondamentali per la salvezza.