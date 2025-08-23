Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte sui calciatori da schierare nella prima giornata, con tanti volti nuovi o che hanno cambiato maglia.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA PRIMA GIORNATA?

Eccoci, anche i consigli Fantacalcio Serie A sono alla prima puntata di una nuovissima stagione: sabato 23 agosto inizia la prima giornata di campionato, quindi è tempo di scoprire le indicazioni sui calciatori da schierare.

Naturalmente bisogna fare una considerazione prima di cominciare: il calciomercato è ancora aperto e lo sarà fino alla prima sosta per le nazionali, quindi ci sono calciatori che potrebbero lasciare la Serie A, magari rimanerci ma cambiando maglia, e altri che arriveranno a completare le rose, dunque inevitabilmente anche nel momento in cui scriviamo gli scenari si potrebbero modificare.

Nel corso di questa rubrica dedicata ai consigli Fantacalcio Serie A siamo soliti indicare una Top 11, messa in campo con il 3-4-3, turno per turno; essendo però solo alla prima giornata, questo capitolo inaugurale viene più che altro dedicato ai volti nuovi da osservare con attenzione.

Volti nuovi, o magari chi ha appunto cambiato squadra e può avere maggiori occasioni per mettersi in mostra; all’inizio delle partite manca davvero poco e dunque anche per noi è arrivato il momento di scoprire i calciatori sotto la lente d’ingrandimento, senza perdere altro tempo concentriamoci subito sui consigli Fantacalcio Serie A per la prima giornata di campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I VOLTI NUOVI

Sono davvero tanti i giocatori che potremmo citare nei consigli Fantacalcio Serie A, e alcuni è anche giusto metterli in copertina. Naturalmente non possiamo non partire da Kevin De Bruyne, grande colpo a zero del Napoli campione d’Italia: i partenopei hanno deciso di portare in Italia un campionissimo che ha vinto tutto con il Manchester City, forse il centrocampista più forte della sua generazione, il Milan ha idealmente risposto con Luka Modric che, giunto a fine carriera, potrebbe ancora essere utile alla causa ma resta da capire quanto spazio realmente avrà nella squadra allenata da Massimiliano Allegri. Per la Juventus il colpo è stato Jonathan David: con il Lille il canadese ha segnato tantissimi gol, punto di domanda sul fatto che si confermi o meno in un campionato tecnicamente più complesso come la nostra Serie A.

Abbiamo poi un Evan Ferguson pronto a stupire con la Roma: i giallorossi hanno investito parecchio sul giovane irlandese che potrebbe prendersi la maglia da titolare. Nei consigli Fantacalcio Serie A per la prima giornata parliamo anche di un calciatore confermato, ma con maglia diversa: Nikola Krstovic ha lasciato il Lecce, nell’Atalanta potrebbe esplodere come già successo a Mateo Retegui, capocannoniere dello scorso anno? Il fatto che Gian Piero Gasperini non ci sia più potrebbe influire in maniera non troppo positiva, ma il montenegrino è pronto a raccogliere la scommessa.