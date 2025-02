CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: UNA TOP 11 DI SORPRESE

Per i consigli Fantacalcio Serie A legati alla 26^ giornata vogliamo provare a fare un esperimento, e puntare su una Top 11 al risparmio: il modulo è sempre il 3-4-3 ma le nostre scelte vertono sulle sorprese, tralasciando per una volta i big ma ipotizzando una squadra dai costi minori ma forse altrettanto efficace.

In porta dunque facciamo il nome di Zion Suzuki: il Parma è in crisi e gioca contro il Bologna, ma ha cambiato allenatore e in più il giapponese è stato autore di una parata clamorosa contro la Roma, e spesso ha fatto bene. Il primo nome per la difesa è invece Jay Idzes: anche qui, Venezia penultimo in classifica ma lui tra i migliori nella partita pur persa contro il Genoa.

A proposito del Grifone, Koni De Winter è ormai diventato un titolare inamovibile nello scacchiere di Patrick Vieira, da tempo si parlava bene di lui ma ora sembra aver fatto il salto di qualità. Chiudiamo il reparto arretrato per i consigli Fantacalcio Serie A con Renato Veiga: qui ovviamente la sorpresa è minore, il portoghese è stato sempre titolare da quando è arrivato alla Juventus ma ha stupito il modo in cui si è preso subito la difesa bianconera al fianco di Federico Gatti, tanto da contendere concretamente il posto a Pierre Kalulu quando sarà il momento, con il francese che potrebbe spostarsi stabilmente sulla destra.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Proseguiamo l’analisi dei consigli Fantacalcio Serie A spostandoci sul centrocampo: abbiamo sicuramente tanta carne al fuoco e possiamo fare il nome di Reda Belahyane, acquistato dalla Lazio a gennaio e possibile titolare a Venezia per la squalifica di Rovella.

Al suo fianco possiamo inserire Mattia Felici, il giovane lanciato da Davide Nicola che sfida la Juventus e vuole fare bene, magari sfruttando qualche amnesia difensiva dei bianconeri. Il terzo nome per la mediana può essere quello di Kacper Urbanski: Monza in difficoltà ma lui si sta rivalutando dopo aver giocato poco a Monza, infine ecco Lucas Gourna-Douath che Claudio Ranieri potrebbe rilanciare.

Andiamo ora in attacco: Santiago Pierotti, da esterno, ha già segnato 4 gol con il Lecce e Marco Giampaolo praticamente non vi rinuncia mai, Andrea Pinamonti oggi è tutt’altro che una sorpresa ma certamente non iniziava il suo campionato con troppe speranze di essere uno sfondareti, infine a chiudere i consigli Fantacalcio Serie A sulla 26^ giornata chiudiamo con Amin Sarr, pronto a fare lo scherzetto a una Fiorentina leggermente in flessione e già capace di segnare tre volte in questo campionato. Sempre in trasferta: in questo turno arriverà la prima gioia davanti ai suoi tifosi?