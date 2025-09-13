Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte sui calciatori da schierare nella terza giornata, dopo la sosta e il mercato (oggi 13 settembre 2025).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA TERZA GIORNATA?

Con la ripartenza del campionato torna anche l’appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A che ha un sapore speciale verso la terza giornata, perché il calciomercato è ormai chiuso, sono quindi ben definite le rose di tutte le squadre e gli allenatori hanno lavorato con più calma nelle ultime due settimane, anche se (soprattutto fra le big) tanti sono stati in giro con le rispettive Nazionali.

In ogni caso, questa è un po’ una sorta di “partenza definitiva” e ciò vale ancora di più per i consigli Fantacalcio, perché tanti fanno partire le proprie leghe proprio con questa terza giornata di Serie A. Ricordiamo allora che stavolta il termine per stilare la vostra formazione sarà entro le ore 15.00 di oggi, sabato 13 settembre 2025, quando avremo Cagliari Parma. Qui spendiamo una citazione per Patrick Cutrone, che ha firmato per gli emiliani il gol del pareggio contro l’Atalanta.

Il sabato però vivrà soprattutto di due big-match che naturalmente infiammeranno anche i nostri consigli Fantacalcio. In Juventus Inter i bianconeri metteranno sul piatto una difesa ancora imbattuta e il redivivo Dusan Vlahovic, che ha segnato due gol nelle prime due giornate, mentre i nerazzurri risponderanno con il migliore attacco del campionato, per merito anche di Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries, fonte di bonus preziosi fuori dagli attacchi.

In prima serata ecco invece Napoli Fiorentina: i partenopei si confermano solidi e non hanno ancora subito gol in campionato, mentre Kevin De Bruyne e Scott McTominay sono già entrati nel tabellino dei marcatori, per i viola finora notizie migliori in difesa piuttosto che in attacco, dal momento che l’unico gol segnato arriva dal centrocampista Rolando Mandragora.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNI NOMI DA SEGUIRE

Per i consigli Fantacalcio Serie A è giusto parlare anche della Cremonese, capolista a sorpresa dopo le prime due giornate soprattutto grazie a cinque gol già segnati. I marcatori sono stati altrettanti, per cui non si può mettere in evidenza un solo nome, sebbene il gol a San Siro di Federico Bonazzoli fu un’opera d’arte, però se i grigiorossi dovessero confermare un bel gioco offensivo potrebbero dare soddisfazioni a chi avrà creduto nei giocatori di mister Davide Nicola. Parlando invece delle difese, oltre a Juventus e Napoli è ancora imbattuta anche quella della Roma, con Gian Piero Gasperini che finora può essere soddisfatto proprio per questa solidità.

Un altro nome da monitorare per i consigli Fantacalcio è quello di Arthur Atta, che nella scorsa stagione non aveva segnato alcun gol in 29 presenze e adesso è a quota due in tre partite (Coppa Italia compresa) e ha firmato il colpaccio al Meazza. Ci sono poi i calciatori che portano sempre bonus ai loro Fanta-allenatori, come ad esempio Riccardo Orsolini e Mario Pasalic: averli in rosa è sempre una buona idea, così come Domenico Berardi, che dopo l’anno di “purgatorio” in Serie B per fedeltà al Sassuolo è pronto a tornare in evidenza nei consigli Fantacalcio Serie A…