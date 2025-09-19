Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte sui calciatori da schierare nella quarta giornata del nostro campionato (oggi 19 settembre 2025).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA QUARTA GIORNATA?

Fra conferme e tendenze che invece potrebbero portare a cambiamenti, siamo in una fase affascinante per i consigli Fantacalcio Serie A, perché non sempre le precedenti giornate di campionato hanno dato indicazioni univoche e allora il compiti è difficile (ma anche affascinante) pure per i Fanta-allenatori, ai quali come sempre proviamo a dare qualche spunto in questo articolo.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare (3^ giornata, oggi 13 settembre 2025)

Come sempre, l’indicazione obbligatoria è il termine entro il quale stilare la propria formazione per il Fantacalcio, che per la quarta giornata sarà già oggi, venerdì 19 settembre 2025, dal momento che alle ore 20.45 avremo il primo anticipo Lecce Cagliari. Sconsigliata la difesa pugliese, una delle peggiori del campionato, staremo a vedere se saprà approfittarne l’attacco degli ospiti.

Fantacalcio consigli per l'asta / Cosa cambia dopo la fine del calciomercato: ruoli, scommesse e cosa evitare

Alcuni dati sono sorprendenti: ad esempio, l’Inter finora ha il migliore attacco e la peggiore difesa, effetto anche del ko per 4-3 contro la Juventus, che dal canto suo ha cominciato a segnare a raffica ma ha anche preso sette gol nelle ultime due partite, Champions League compresa. Insomma, meglio puntare sugli attacchi nelle squadre di Chivu e Tudor…

La solidità è invece un dogma per Antonio Conte e il suo Napoli, che infatti finora ha subito un solo gol. Nei consigli Fantacalcio fiducia quindi alla difesa partenopea, ma anche alla nuova stella Kevin De Bruyne, perché il belga ha già al proprio attivo due gol in tre sole partite di Serie A.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: quali calciatori schierare? (2^ giornata, oggi 29 agosto 2025)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: VETERANI E GIOVANI IN EVIDENZA

A proposito di big che illuminano anche i consigli Fantacalcio Serie A, dobbiamo ricordare anche il primo gol con il Milan di Luka Modric, che inevitabilmente è subito entrato nella classifica dei marcatori più anziani di sempre nel nostro campionato – in tanti sperano che il croato possa ritoccare spesso la propria posizione in questa curiosa graduatoria, garantendo gol oltre agli assist che di certo Modric non farà mancare. Dopo tanti “vecchi” serve qualche nome più giovane e allora possiamo farne almeno un paio.

Uno è Nico Paz, che sta confermando sempre di più tutte le sue immense qualità tecniche e nella scorsa giornata ha anche segnato un gol meraviglioso per il suo Como contro il Genoa, l’altro è Charles De Ketelaere che ha lasciato un segno profondo con una doppietta nella prima vittoria stagionale dell’Atalanta. Attenzione poi a Cremonese e Udinese, che hanno iniziato alla grande i rispettivi campionati e vanno sulle ali dell’entusiasmo, che potrebbe aiutare chi ha giocatori grigiorossi e bianconeri per i consigli Fantacalcio…