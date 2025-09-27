Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte sui calciatori da schierare nella quinta giornata del nostro campionato (oggi 27 settembre 2025).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ECCO CHI SCHIERARE NELLA QUINTA GIORNATA!

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A. Stranamente non c’è stato nessun anticipo ieri sera, appuntamento che ormai è quasi fisso, per cui il termine per fare la vostra formazione per il Fantacalcio sarà fissato prima dell’inizio di Como Cremonese alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 settembre 2025.

Già questa partita ci offrirà qualche dritta stuzzicante per la quinta giornata. Nel Como è obbligatorio citare Nico Paz, perché parliamo di un giocatore di qualità superiore che può sempre portarvi dei bonus sotto forma di gol o anche assist, ma di fronte ci sarà la Cremonese che arriva da due partite consecutive senza incassare reti, quindi meritano la lode anche Audero e i suoi difensori.

Da questo punto di vista potremmo dire che la Juventus invidia la Cremonese: per i bianconeri l’attacco sta facendo sicuramente meglio della difesa, di fronte ci sarà un’Atalanta che ha segnato sette gol nelle ultime due giornate e allora è meglio puntare sui giocatori offensivi per il match allo Stadium, da Yildiz a Krstovic reduce dalla doppietta contro il Torino.

Per completare la panoramica sulle partite del sabato per i consigli Fantacalcio, attenzione a un Cagliari in salute che potrebbe anche avere trovato in Belotti il suo bomber di riferimento e che affronterà un’Inter nella quale gli esterni sono sempre caldi, con Dimarco e Dumfries quindi in copertina insieme a Thuram nella possibile sfida anche tra i fratelli Esposito.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOMI IN EVIDENZA SECONDO NOI

Nei consigli Fantacalcio abbiamo imparato in queste settimane a rispolverare nomi che sembravano ormai “passati”, l’ultimo riferimento è Lorenzo Pellegrini che ha dato alla Roma la vittoria nel derby, anche se per i giallorossi spicca fino a questo momento soprattutto la difesa, che in campionato ha incassato un solo gol nelle prime quattro giornate. Nel Bologna invece c’è stato il ritorno al gol di Santiago Castro, il giovane argentino e i suoi compagni di squadra potrebbero quindi provare ad approfittare di un Lecce che sicuramente è tra le squadre in maggiore sofferenza nella prima parte del campionato.

Spicca naturalmente il big-match Milan Napoli: in copertina Luka Modric e Kevin De Bruyne, che hanno già lasciato il segno nelle loro prime uscite italiane, un altro nome caldissimo è quello di Christian Pulisic, che per i rossoneri è una certezza già dagli scorsi anni e che con la doppietta segnata a Udine ha anche affiancato Marcus Thuram come capocannoniere del campionato, conquistando così un doveroso posto in prima fila anche nei nostri consigli Fantacalcio Serie A verso questa intensa quinta giornata.