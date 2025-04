CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA NOSTRA TOP 11!

Ecco la Top 11 per i consigli Fantacalcio Serie A, in quella che sarà la 32^ giornata inaugurata venerdì 11 aprile da Udinese Milan: questa volta vogliamo provare a puntare su un 3-4-3 fatto di soli stranieri, dopo aver già parlato di una possibile formazione tutta italiana. Andiamo allora con il portiere, che è necessariamente Yann Sommer: la scelta migliore anche per la partita dell’Inter, in casa contro il Cagliari. Per la difesa citiamo Lloyd Kelly: tra tanti dubbi per il suo acquisto da parte della Juventus, l’inglese sta comunque facendo vedere cose buone e lo preferiamo oggi a Pierre Kalulu.

Avrà un compito tosto, a Bergamo, Sam Beukema ma l’olandese è riuscito a prendere in mano la difesa del Bologna che ancora una volta corre per la qualificazione in Champions League; possibile per lui una prestazione sopra le righe, allo stesso modo vogliamo citare Amir Rrahmani perché, in un momento di flessione ma anche di corsa scudetto più che concreta, il Napoli deve affidarsi alla sua difesa e il kosovaro è ormai un giocatore che conosce l’ambiente, inoltre potrebbe garantire anche qualche gol nella partita del Diego Armando Maradona contro l’Empoli.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PER PRENDERE I BONUS

Ora dobbiamo scoprire chi possa fornire i bonus nei consigli Fantacalcio Serie A: il nostro centrocampo comincia da Tijjani Reijnders, sempre uno dei migliori in casa Milan e anche con tanti gol nei piedi (qualora venga impiegato sulla trequarti) e prosegue con Adrian Bernabé, che sarà sì a Firenze ma è anche reduce dal primo gol in Serie A, ispirando la rimonta contro l’Inter. Sempre in mezzo citiamo Ondrej Duda dal quale passano le speranze di salvezza di un Verona che ospita il Genoa ormai tranquillo, infine per la mediana ecco Alexis Saelemakers, che potrebbe essere l’uomo derby per la Roma.

Siamo allora all’attacco con i consigli Fantacalcio Serie A: vogliamo puntare sul riscatto di un Dusan Vlahovic che in casa contro il Lecce può raggiungere la doppia cifra, poi quasi inevitabile inserire Romelu Lukaku che, tra alti e bassi, rimane il principale finalizzatore del Napoli che non può permettersi un altro passo falso. Infine, citazione per Ché Adams: il Torino in ripresa va a giocare a Como, lo scozzese si è ormai preso la maglia da titolare e dunque potrebbe essere ancora determinante per i granata, nella stessa partita Anastasios Douvikas va a caccia del salto di qualità per i lariani.