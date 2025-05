CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ECCO LE NOSTRE SCELTE!

Eccoci ai consigli Fantacalcio Serie A, il nostro consueto appuntamento con le scelte sulle partite di campionato: siamo nella 35^ giornata che inizia già venerdì 2 maggio e dunque costruiamo la nostra Top 11, questa volta provando a inserire i giovani nel 3-4-3. In porta allora possiamo puntare su Elia Caprile: certo l’Empoli sfida la Lazio ed è in crisi, ma il portiere arrivato dal Napoli sta comunque dimostrando ottime doti e dunque merita di essere inserito nella nostra formazione. Per quanto riguarda la difesa, certamente merita una menzione Giovanni Leoni, che sta giocando con grande personalità ed è ormai un titolare fisso.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui giocatori da schierare: Top 11 34^ giornata (27-28 aprile 2025)

Proseguendo con il reparto arretrato, nel Monza che ospita l’Atalanta dovrebbe essere titolare Tomas Palacios: partita complicatissima, ma i brianzoli ormai in Serie B possono giocare con la mente sgombra e l’argentino potrebbe finalmente sbocciare. Infine, facciamo il nome di Alex Jimenez: in qualche modo è stato lui a risolvere i problemi del Milan sulla fascia destra, in più nel 3-4-3 di Sergio Conceiçao lo spagnolo gioca avanzato a centrocampo e può dare una grossa mano anche in termini di assist, il match dei rossoneri è a Marassi contro un Genoa abbondantemente salvo e dunque tranquillo in classifica.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare? (oggi sabato 19 aprile 2025, 33^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PER AUMENTARE I BONUS

I consigli Fantacalcio Serie A ci portano adesso al centrocampo: impossibile non fare il nome di Jacob Ondrejka, lanciato a sorpresa da Cristian Chivu contro la Lazio e autore di una bellissima doppietta, è un grande momento per lo svedese mentre potrebbe esserlo in questa 35^ giornata per Arthur Atta, francese dell’Udinese che fino a qui non ha trovato troppo spazio ma potrebbe essere titolare contro il Cagliari, in una situazione del tutto agevole per i friulani. Possiamo poi fare il nome di Nicolò Fagioli che nonostante l’esperienza rimane un giovane, infine ecco Cesare Casadei che nel Torino si è imposto abbastanza in fretta.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare nella 32^ giornata (11 aprile 2025)

Arriviamo ora all’attacco con i consigli Fantacalcio Serie A: il primo nome è quello di Mateo Pellegrino, altro giovane che nel Parma sta facendo molto bene e ha segnato il gol decisivo contro la Juventus. A proposito dei bianconeri, vanno a Bologna e nei felsinei troviamo Jens Odgaard, che non segna tantissimo ma si è rivelato decisivo nella squadra di Vincenzo Italiano, che sogna un’altra Champions League ed è in finale di Coppa Italia. Per chiudere la nostra Top 11 inseriamo Matias Soulé, rinato nella seconda parte di stagione e determinante nella rincorsa della Roma al quarto posto, anche contro la Fiorentina l’argentino potrebbe aiutare parecchio la squadra giallorossa.