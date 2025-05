CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 38^ GIORNATA?

Per i consigli Fantacalcio Serie A è giunto il momento della nostra ultima puntata stagionale: venerdì 23 maggio inizia infatti la 38^ giornata che chiuderà il campionato di calcio, tra l’altro questa sera si decide la corsa scudetto con il Napoli che ha preso un vantaggio probabilmente decisivo sull’Inter. Come non iniziare allora da Alex Meret per la porta? I partenopei sono in affanno, ma anno il match point sulla racchetta contro un Cagliari già salvo, occasione ghiotta come potrebbe esserlo per Isak Hien, che citiamo in un’Atalanta già in Champions League che ospita proprio i ducali, che sono quasi al sicuro.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare? (oggi sabato 17 maggio 2025, 37^ giornata)

Proseguendo con la difesa, ci servono altri due nomi perché il modulo è il 3-4-3: il primo può essere quello di Lautaro Giannetti, che dovrebbe tornare titolare con un’Udinese che ha fatto molto bene nel corso di questa stagione. Come secondo invece peschiamo dall’Inter impegnata a Como, Stefan De Vrij potrebbe essere titolare e lo abbiamo già visto attivo nell’area di rigore avversaria, i nerazzurri probabilmente perderanno questo scudetto (in maniera incredibile) ma l’olandese potrebbe risultare incisivo nella trasferta al Sinigaglia, non troppo scontata.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare? (oggi venerdì 9 maggio 2025, 36^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Ora i consigli Fantacalcio Serie A ci conducono verso il centrocampo: partita da ex per Hans Nicolussi Caviglia che potrebbe rappresentare la grande speranza salvezza del Venezia, che deve battere la Juventus impegnata ancora nella corsa alla Champions League. altro elemento di cui possiamo parlare, sempre in questa lotta al quarto posto, è Bryan Cristante, con tutta probabilità alla sua ultima partita nella Roma e già andato a segno nella vittoria giallorossa contro il Milan. Andiamo poi su Scott McTominay, per forza di cose, che può regalare lo scudetto al Napoli ed è già in doppia cifra di reti in campionato. Chiudiamo infine il centrocampo con Nico Paz, che potrebbe giocare venerdì sera una partita contro la sua futura squadra.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare nella 35^ giornata (oggi 2 maggio 2025)

In attacco con i consigli Fantacalcio Serie A vogliamo citare Nico Gonzalez, uno dei calciatori che Igor Tudor ha saputo rivitalizzare da quando allena la Juventus; poi ci sentiamo di spingere per Moise Kean, la Fiorentina in questo momento non si gioca tantissimo ma lui è stato straordinario per tutta la durata del campionato e vuole arrivare a quota 20 gol. Infine, come ultimo nome, Sebastiano Esposito: l’Empoli ha ancora la speranza di salvarsi e potrebbe essere lui il calciatore giusto per piegare la resistenza del Verona, quest’anno sicuramente è arrivata la maturità per il giovane.