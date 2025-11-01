Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte: cerchiamo di scoprire chi schierare nella decima giornata oggi, sabato 1 novembre 2025

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PENSIAMO ALLA NUOVA FORMAZIONE!

Questa volta abbiamo ancora ricordi freschissimi della scorsa giornata che è finita meno di 48 ore fa, i consigli Fantacalcio Serie A tornano però naturalmente protagonisti oggi, sabato 1 novembre, perché il primo weekend del mese ospita la decima giornata di campionato, tempo limite per la vostra formazione saranno le ore 15.00, quando comincerà Udinese Atalanta.

Qui la curiosità potrebbe concentrarsi su Ademola Lookman, che è tornato a segnare contro il Milan martedì ed è un nome che potrebbe sparigliare le carte nel resto del campionato, ovviamente in favore della Dea ma anche di tutti quei Fanta-allenatori che nonostante tutto avevano puntato sul nigeriano dell’Atalanta quando hanno fatto la squadra per il Fantacalcio.

A proposito di attaccanti, una citazione è doverosa per Federico Bonazzoli, che con la doppietta contro il Genoa è salito a quota 4 gol, dei quali la metà segnati su rovesciata. Verrebbe da dire che adesso gli manca solo di iniziare a segnare i gol più “normali”, di certo è un nome che fa felice chi ha puntato su un attaccante “di provincia” per il Fantacalcio.

Sempre restando alle partite del sabato, passiamo a centrocampo per parlare di André-Frank Zambo Anguissa: nome che non ha certo bisogno di presentazioni, ma con i due gol segnati nelle ultime due partite il camerunese si prende uno spazio notevole anche nei consigli Fantacalcio della Serie A, perché oltre ai voti alti cominciano anche a fioccare i bonus.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOMI DA COPERTINA

Fra le citazioni per i consigli Fantacalcio Serie A spicca evidentemente un altro centrocampista goleador e in questo caso è facilissimo capire che il riferimento va ad Hakan Calhanoglu, che con la doppietta segnata contro la Fiorentina è arrivato a quota 5 gol ed è fonte di bonus abbondante per la vostra formazione. Nessuna sorpresa, si potrebbe dire, ma pensando al tormentone estivo sul possibile addio all’Inter ecco che magari quest’anno non era così scontato puntare sul turco per il Fantacalcio: bravo chi non si è fatto ingannare.

Restiamo allora in Turchia per un altro calciatore nato in realtà in Germania ma che fa la fortuna del calcio turco: anche qui citazione semplice, è Kenan Yildiz, tornato a segnare trasformando il calcio di rigore contro l’Udinese che ha portato il bottino del giovane numero 10 della Juventus in campionato a due gol e tre assist. Infine un riferimento alle difese per completare i consigli Fantacalcio: le due migliori retroguardie del campionato sono quelle di Roma e Como, chi dice che Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas pensano solo al bel gioco sono avvisati…