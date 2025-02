CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: UNA TOP 11 DI ITALIANI

Se nei consigli Fantacalcio Serie A la scorsa settimana avevamo puntato su una Top 11 di sorprese, per la 27^ giornata del massimo campionato proviamo adesso a schierare un 3-4-3 fatto di soli italiani, dando un po’ di visibilità anche ai calciatori di casa nostra. Partiamo ovviamente dal portiere, che è Marco Carnesecchi: per lui una partita sulla carta abbordabile, in casa contro il Venezia, in un’Atalanta che crede fermamente nello scudetto. Inseriamo poi una difesa “comandata” da Federico Gatti, che a causa degli infortuni è costretto agli straordinari nella Juventus che ospita il Verona; poi puntiamo su Alessandro Bastoni.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare (26^ giornata, oggi 21 febbraio 2025)

Il difensore dell’Inter è entrato dalla panchina nel quarto di Coppa Italia contro la Lazio ed è pronto alla sfida scudetto: i nerazzurri vanno a Napoli, e allora l’occasione è buona per citare anche Alessandro Buongiorno che, dopo l’infortunio, è a caccia della migliore condizione e può essere la svolta per i partenopei che non devono smettere di crederci. Inaugurando le scelte di centrocampo per i consigli Fantacalcio Serie A, citiamo Nicolò Rovella il cui rendimento è sempre stato positivo in una Lazio a caccia di Champions League: la trasferta di San Siro contro il Milan potrebbe esaltare un calciatore che è sicuramente in crescita costante.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: la top 11 del big-match (25^ giornata, 14 febbraio 2025)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: A CHI AFFIDARE I GOL?

Proseguiamo la nostra analisi sui consigli Fantacalcio Serie A: possiamo parlare ancora del centrocampo dove Nicolò Fagioli è pronto a prendere per mano una Fiorentina che sembra aver smarrito la via e se la vede con il Lecce, un altro ex della Juventus come Fabio Miretti è reduce da una partita molto bella con il Genoa e, da esterno tattico, sembra aver decisamente cambiato passo ed è sicuramente una bella notizia per Patrick Vieira ma forse anche la nazionale. Chiudiamo la zona mediana con Hans Nicolussi Caviglia: come detto per il Venezia la partita a Bergamo è tutt’altro che semplice, ma lui merita la menzione per il rendimento che sta tenendo.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: l’impatto dei nuovi acquisti (24^ giornata, 7 febbraio 2025)

Andiamo ora sull’attacco, perché dobbiamo capire a chi affidare i gol: ci piace citare Lorenzo Lucca, che dopo il brutto episodio di Lecce è chiamato a una sorta di riscatto emotivo, del resto sul piano delle realizzazioni gli si può veramente dire poco. Così come a Sebastiano Esposito: adesso l’Empoli ha davvero bisogno di lui per ottenere una salvezza che improvvisamente si è fatta complicatissima, la trasferta di Marassi può essere l’occasione giusta per ottenere punti pesanti. Infine, citiamo Giacomo Raspadori: nell’anno dello scudetto segnò il gol che di fatto chiuse i conti e lo fece contro la Juventus, in gol settimana scorsa a Como l’ex Sassuolo dovrebbe affiancare Romelu Lukaku nel big match contro l’Inter, e potrebbe risultare decisivo.