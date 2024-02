Consigli FantaSanremo 2024/ Come distribuire i ‘Baudi’ e come sfruttare l’influenza sui social

FantaSanremo 2024, consigli e strategie per formare la propria squadra

Ormai ci siamo, pochi giorni e il sipario sul Festival di Sanremo 2024 finalmente verrà alzato e non sarà l’occasione solo per godersi uno spettacolo all’insegna della musica, ma anche pretesto per divertirsi e giocare insieme. Come? Grazie al FantaSanremo 2024 e tutte le dinamiche che ormai da alcuni anni stanno appassionando i fan della kermesse e non solo.

Se state cercando consigli per il FantaSanremo 2024, siete quindi nel posto giusto. Innanzitutto, bisognerà avere massima cautela nel dispensare la moneta virtuale del gioco, i “Baudi”. Occhio quindi ai cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 con il costo più alto: Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Annalisa ed Emma. Il quartetto che guida la classifica per prezzo è dunque tutto al femminile.

Consigli FantaSanremo 2024, dagli ‘outsider’ al fattore ‘engagement’ social

Per i consigli del FantaSanremo 2024 non basta però osservare unicamente la valutazione di base per capire come ambire alla vittoria finale. Un ‘focus’ necessario è infatti riservato ai cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Ad esempio Maninni pare abbia intenzione di sorprendere gli appassionati del gioco sanremese, nonostante non sia tra i più costosi della rosa dei big in gara. Discorso simile per Rose Villain che sui social ha spiegato di essere pronta a dare il meglio di sé per aiutare chi punterà su di lei al FantaSanremo 2024.

Infine, il fattore social è forse nevralgico in relazione al FantaSanremo 2024. Determinati cantanti che calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2024 hanno decisamente un ‘engagement’ superiore rispetto ad altri; fattore che potrebbe portare decisamente più punti alla propria squadra per il gioco dell’Ariston. Stando a quanto riportato da il Corriere della Sera, la classifica stilata da Derev porta in testa Alessandra Amoroso, seguita da Fiorella Mannoia e Ghali.











