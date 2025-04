In un’epoca in cui la comunicazione è onnipresente, ma spesso superficiale, lo storytelling si impone come una risorsa strategica per le aziende. Non si tratta solo di comunicare, ma di costruire un racconto capace di coinvolgere, ispirare e generare senso. In questo, la letteratura offre strumenti preziosi: sensibilità per il linguaggio, attenzione alla narrazione, capacità di evocare mondi e significati.

MADE IN ITALY/ Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, “fare” la bellezza rende felici

Come scrive Italo Calvino, «la letteratura è una funzione che la società esercita su sé stessa». Le storie, quindi, non sono un semplice ornamento: sono strutture attraverso cui interpretiamo la realtà. Le aziende, oggi più che mai, hanno bisogno di queste strutture per dare coerenza e profondità al proprio messaggio.

MISMATCH & LAVORO/ Il doppio risultato di Next per imprese e lavoratori stranieri

Nel suo saggio “Storytelling. La fabbrica delle storie”, Christian Salmon osserva: «Il consumatore non compra più un oggetto, ma l’emozione che esso gli promette». Questo passaggio da prodotto a emozione è ciò che definisce la comunicazione contemporanea: un brand non è più solo un marchio, ma una storia che vive nella mente e nel cuore delle persone.

Basti pensare a realtà come Apple, Nike o Patagonia: il successo non risiede solo nella qualità dei prodotti, ma nella potenza del messaggio che li accompagna. Valori come ribellione, sostenibilità, innovazione diventano fili conduttori narrativi capaci di costruire identità condivise. Lo storytelling, in questi casi, agisce come una vera “grammatica del senso”, aiutando l’impresa a parlare con voce riconoscibile.

SICUREZZA & LAVORO NERO/ Le mosse utili quando le ispezioni non bastano

È indubbio che per essere efficace, la narrazione aziendale deve poggiare sull’autenticità. Si tratta infatti di dare forma e coerenza alla propria esperienza, valorizzando momenti, visioni e trasformazioni reali. Il linguaggio, in questo, è essenziale. Come scrive Roland Barthes: «La letteratura è la domanda che non trova mai risposta». Anche lo storytelling funziona così, offrendo spazi di coinvolgimento emotivo e di identificazione con il marchio.

In ambito interno, poi, la narrazione ha un ruolo fondamentale per rafforzare la cultura aziendale. Raccontare la missione, le sfide affrontate, i successi ottenuti significa costruire un’identità collettiva. I dipendenti si riconoscono in una storia comune, che motiva e orienta l’azione quotidiana.

In definitiva, lo storytelling non è un semplice accessorio comunicativo, ma un ponte tra strategia e umanità e la letteratura, con la sua lunga esperienza nel dare forma ai significati, può offrire in questo senso un contributo prezioso.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI