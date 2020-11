CONSIGLI NON RICHIESTI/ Sconti e offerte per trovare l’auto ideale giÃ  online

Mercedes-Benz ha scelto il Veneto per la presentazione della nuova Classe S. A fare da cornice al debutto è stato il salone di Auto e Moto d’Epoca, appuntamento fisso alla Fiera di Padova. A pochi chilometri da una delle più importanti concessionarie italiane della stella a tre punte: Trivellato, gruppo con 16 sedi (nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo) e una proposta di centinaia di veicoli, aggiornata in tempo reale, accessibile su www.trivellato.it.

Circa 400 le auto attualmente in catalogo: l’offerta riguarda nuovo, usato, auto a Km zero e aziendali. Tutte presentate ai migliori prezzi del mercato. Il Gruppo è concessionaria Mercedes, smart, Toyota, Lexus.

Il primo passaggio per l’acquisto dell’auto ideale è la selezione. Ecco perché su Trivellato.it sono disponibili diverse funzioni di ricerca, tra cui Elasticsearch, che garantisce risultati immediati a fronte della digitazione di una o più parole pertinenti. La ricerca guidata è la soluzione perfetta per chi è ancora indeciso sul modello da acquistare: basta rispondere ad un veloce questionario per scoprire tutte le vetture che si adattano alle preferenze indicate. Niente di più semplice.

E una volta individuata l’offerta perfetta, in pochi click si possono scoprire tutti i dettagli. Per ogni veicolo sono infatti fornite scheda tecnica e galleria immagini, a cui si aggiungono pratiche funzionalità. Ad esempio “Bloccala per 3 giorni“, che consente la prenotazione online con un acconto di appena 250 euro.

Aggiungendola ai “Preferiti” invece diventa più semplice monitorare l’auto e richiedere informazioni. Ma per cogliere al volo l’occasione di uno sconto (approfittando ad esempio di una promozione su Mercedes GLA prezzo), la funzione da sfruttare è “Avvisami se cambia il prezzo“. Tutte le novità sulla Concessionaria e le auto di interesse sono mostrate nella sezione “Notifiche”.

Oltre ai prezzi competitivi, il cliente ha la possibilità di un ulteriore risparmio grazie alle numerose promozioni. Queste riguardano sia le Mercedes (come Classe B, GLC e Mercedes Classe A prezzo scontato), sia i modelli Toyota, smart e Lexus.

È sufficiente uno scroll in home page per visualizzare le migliori offerte della settimana, mentre la pagina “Promozioni” è accessibile dal menu principale (in alto a sinistra). Qui sono presentate le iniziative che assicurano al cliente ulteriori vantaggi: come il passaggio di proprietà a costo zero, saldi eccezionali sulle auto in pronta consegna e persino buoni sconto per chi prenota online l’intervento in officina.

Sì, perché Trivellato grazie alle sue officine autorizzate fornisce assistenza post-vendita, manutenzione e vendita ricambi, avvalendosi di un team di meccanici specializzati. Vengono inoltre proposte soluzioni di noleggio a breve, medio e lungo termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA