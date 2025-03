Oltre 25 anni fa, ho iniziato a utilizzare l’espressione “mantenersi impiegabili” per sottolineare l’importanza di comprendere “dove siamo e come stiamo” nel mondo del lavoro, che evolve costantemente al di là del nostro “cortile di casa”. Questo concetto è diventato un elemento chiave per chi vuole essere protagonista del “cambiamento che cambia”, altro mantra che continuo a promuovere per evidenziare la rapidità con cui le dinamiche professionali e il mondo intero si trasformano.

Mantenersi impiegabili significa aggiornare continuamente le proprie competenze e sviluppare una consapevolezza costante di ciò che accade intorno a noi, adattandosi alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Occorre saper osservare con apertura i cambiamenti in atto, acquisire nuove competenze e comprendere meglio la nostra posizione e i nostri obiettivi.

In un’epoca caratterizzata da progressi tecnologici rapidi e trasformazioni organizzative, l’impiegabilità diventa una componente fondamentale della consapevolezza professionale. Il contesto rimane complesso e richiede una continua attenzione alle competenze richieste dal mercato, non solo per restare competitivi, ma anche per anticipare le tendenze emergenti.

Inoltre, il mantenersi impiegabili non solo ci rende più competitivi, ma accresce anche la consapevolezza delle nostre capacità, dei punti di forza e delle aree di miglioramento. Essere costantemente in ascolto e consapevoli del proprio percorso aiuta a sviluppare una visione più chiara del proprio ruolo nel mondo del lavoro.

LinkedIn: un alleato per l’impiegabilità continua

LinkedIn non è solo “il social per cercare lavoro”. Certo, questo aspetto è centrale, ma non è l’unico. LinkedIn è uno strumento indispensabile per chi desidera mantenere la propria impiegabilità. Partiamo dai numeri: in Italia, LinkedIn conta circa 19 milioni di utenti. Secondo i dati recenti del 2025, i Millennial (25-34 anni) rappresentano il 50,6% della base utenti, mentre la Generazione Z (18-24 anni) il 24,5%.

Oltre alla rete professionale, LinkedIn rappresenta un ecosistema di opportunità lavorative. Ogni giorno in Italia vengono pubblicati circa 50.000 annunci di lavoro sulla piattaforma, che si conferma un punto di riferimento per chi cerca nuove opportunità professionali (Fonte: Digital 2024 – We Are Social Italy).

LinkedIn offre funzionalità che supportano attivamente questo obiettivo, tra cui:

– monitorare le tendenze del mercato – seguire aziende e settori di interesse aiuta a rimanere aggiornati sulle ultime innovazioni e opportunità, facilitando l’adattamento alle evoluzioni del mercato;

– favorire il networking professionale – costruire e mantenere una rete di contatti è fondamentale per scambiarsi informazioni e scoprire nuove opportunità;

– visibilità e personal branding – condividere contenuti rilevanti e aggiornamenti aumenta la visibilità nel settore. Un profilo curato e attivo rafforza l’immagine professionale;

– formazione continua – LinkedIn Learning offre una vasta gamma di corsi online che supportano l’aggiornamento continuo e l’acquisizione di nuove competenze;

– stimolo alla creatività e alla generazione di idee – l’interazione con professionisti di settori diversi, la partecipazione a discussioni e l’esposizione a nuovi trend aiutano a sviluppare una mentalità più aperta e innovativa, stimolando la capacità di elaborare nuove idee e individuare soluzioni innovative.

LinkedIn: un supporto per Pmi, liberi professionisti e imprenditori

LinkedIn rappresenta una risorsa strategica per diverse categorie professionali:

– Pmi – le piccole e medie imprese possono utilizzarlo per aumentare la loro visibilità, stabilire partnership commerciali e attrarre talenti;

– liberi professionisti – essenziale per il personal branding, la ricerca di clienti e la costruzione di una rete professionale solida;

– imprenditori – utile per espandere la rete, trovare investitori e rimanere aggiornati sulle tendenze del mercato.

LinkedIn e impiegabilità: un connubio che funziona

In un mercato del lavoro in continua trasformazione, mantenere l’impiegabilità richiede uno sguardo attento e costante a ciò che ci accade intorno, considerando l’aggiornamento delle competenze e la costruzione di una solida rete professionale come elementi centrali. LinkedIn, con le sue molteplici funzionalità, si conferma uno strumento essenziale per affrontare le sfide di un mondo del lavoro in costante evoluzione. Inoltre, la capacità di interagire attivamente con la piattaforma e sfruttarne le potenzialità non solo permette di rimanere al passo con il cambiamento, ma di anticiparlo, trasformandolo in un’opportunità di crescita e di maggiore consapevolezza di sé.

Per concludere, ecco alcuni suggerimenti a margine:

– aggiornamento del profilo – assicurarsi che il profilo LinkedIn sia sempre aggiornato con le ultime esperienze lavorative e competenze;

– partecipazione attiva – condividere contenuti e interagire con la propria rete amplia le opportunità di networking e apprendimento;

– formazione continua – sfruttare LinkedIn Learning per acquisire nuove competenze e restare al passo con le evoluzioni del settore;

– strategia di visibilità – partecipare a discussioni e commentare post rilevanti aumenta il posizionamento e la riconoscibilità del proprio profilo professionale;

– mentalità creativa – interagire con una rete diversificata e seguire contenuti innovativi aiuta a sviluppare una visione più dinamica e proattiva nel proprio settore.

