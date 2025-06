I vecchi schemi del lavoro e delle imprese, dalla gerarchia alle procedure, hanno bisogno di essere profondamente rivisitati

C’era una volta il posto fisso. Preferibilmente in banca, come recitava la canzone dei Gufi nel loro cabaret: “Così mi piazzo e non se ne parla più”. Quel posto fisso adorato nei film di Checco Zalone e amaramente descritto in quelli di Charlie Chaplin. Ora qualcosa sembra silenziosamente essere cambiato per l’effetto congiunto di molti fattori.

L’evoluzione tecnologica, innanzitutto, con l’avanzare di quell’intelligenza artificiale che paradossalmente richiede più competenze e capacità critiche. E poi le tendenze demografiche che stanno progressivamente riducendo il numero dei giovani che bussano al mondo del lavoro. E la grande attrattiva del lavoro all’estero, forse meno garantito, ma meglio pagato e con significative potenzialità di carriera, un’attrattiva entrata in crisi verso gli Stati Uniti, ma ancora molto forte verso i Paesi europei.

Si fa poi avanti una globalizzazione di nuovo formato, tutta da verificare nei dettagli, ma comunque ancora capace di mettere in luce le difficoltà tutte italiane di una società che non premia il merito, che privilegia la forza delle relazioni sotterranee, che rende sempre difficile la progressione salariale e gli sviluppi delle responsabilità all’interno delle imprese.

Proprio il tema delle risorse umane, o meglio ancora, dell’HR come sinteticamente si definiscono ormai i temi della gestione del personale, è la cartina di tornasole per misurare il grado e la portata del cambiamento in atto. È anche per questo che è importante guardare come un grande esperto di risorse umane come Paolo Iacci abbia tracciato una mappa per analizzare i cambiamenti in corso nel libro “La rivoluzione silenziosa” (Ed. Egea, pagg. 152, € 19,90).

È una mappa con due volti: da una parte i grandi cambiamenti che coinvolgono sia la struttura socio-economica, sia gli aspetti strettamente personali, dall’altra le ancora presenti potenzialità da valorizzare per non restare imprigionati dai rischi e ridare spazio alla dimensione della creatività e, non ultima, della felicità.

Iacci non usa la diplomazia per mettere sotto accusa la classe dirigente, soprattutto quella manageriale, incapace di uscire dai propri schemi e dai propri privilegi, schiava della propria “accidia, negligenza e debolezza”.

I vecchi schemi del lavoro e delle imprese, dalla gerarchia alle procedure, hanno bisogno di essere profondamente rivisitati per “creare un ambiente di lavoro basato su fiducia, cooperazione e benessere”. È necessario quindi gestire il cambiamento prima che il disagio sociale diventi endemico, prima che venga a mancare la fiducia e la volontà di partecipazione. Con l’obiettivo di definire una nuova priorità: quel benessere delle persone che è composto da tanti fattori più relazionali che giuridici. Una sicurezza che nasce dalla reputazione, un welfare capace di rassicurare, un clima aziendale basato sul rispetto e sulla valorizzazione di ogni persona.

Occuparsi del benessere dei collaboratori – scrive Iacci – è una necessità strategica per le imprese che mirano a rimanere competitive, a innovare e prosperare in un mondo sempre più esigente”.

