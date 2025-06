Dal Rapporto Caritas sulla povertà emergono indicazioni utili per chi aiuta le persone a trovare un lavoro

È uscito recentemente il Rapporto Caritas 2025 sulla povertà, un documento che, se letto con attenzione, restituisce uno sguardo lucido e profondamente umano su cosa significa oggi vivere il disagio in Italia. Ma soprattutto ci ricorda una cosa semplice e decisiva: nelle fragilità può esserci una leva sorprendente di ripartenza, se c’è qualcuno che ti accompagna.

Non è solo questione di redditi bassi o di mancanza di competenze. Quello che emerge con forza, tra i numeri e i racconti della rete Caritas, è che chi vive un momento difficile non ha solo bisogno di un’opportunità, ma di un percorso, che non si percorre da soli.

Il lavoro della Caritas – che ha accolto oltre 278mila persone in difficoltà, molte delle quali lavorano già – non si limita a erogare aiuti o servizi. Propone un cammino che parte dall’ascolto, senza sostituirsi mai alla persona, ma stando accanto, con discrezione e costanza. Questo è un punto fondamentale anche per chi si occupa di lavoro, formazione e orientamento: non si tratta solo di attivare misure, ma di generare fiducia, passo dopo passo.

La leva non è il bando, il corso, l’offerta. È una relazione vera che aiuta chi si sente ai margini a rialzare la testa, a vedere possibilità dove prima c’era solo bisogno. La Caritas non dice “risolviamo tutto noi”, ma “iniziamo insieme un pezzo di strada”.

Viviamo un momento paradossale: molti settori fanno fatica a trovare personale (ristorazione, logistica, meccanica, edilizia, cura alla persona), eppure centinaia di migliaia di persone rimangono escluse dal mercato del lavoro. Non si tratta solo di “non voler lavorare” – come troppo spesso si sente dire con superficialità -, ma di non sapere da dove cominciare, di non riuscire a sostenere il ritmo della ricerca, di non avere strumenti adeguati. Per chi è ai margini, una difficoltà burocratica o una frase sbagliata in un colloquio bastano per chiudere ogni porta.

In queste situazioni, parlare genericamente di “attivazione” rischia di diventare un altro modo per colpevolizzare chi ha già perso molto. Ecco perché serve una logica diversa: non solo matching, ma mediazione; non solo placement, ma accompagnamento.

Serve costruire alleanze locali tra formazione professionale, imprese, enti del Terzo settore e soggetti come Caritas, capaci di accogliere le persone prima ancora di inserirle. Serve creare percorsi a tappe, in cui orientamento e lavoro siano preceduti da una relazione educativa e da piccoli obiettivi raggiungibili.

Un esempio concreto di questa visione è emerso al recente convegno “Join – Job Inclusion Network”, promosso da ITA2030 il 13 giugno a Milano, dove imprese, fondazioni e realtà del Terzo settore si sono confrontate sull’urgenza di costruire percorsi di inclusione strutturati, soprattutto per giovani, Neet e persone straniere. Il messaggio è stato chiaro: nessun soggetto può farcela da solo. È il sistema, la rete, la condivisione di responsabilità e competenze a fare la differenza. Perché anche nel mondo del lavoro, la relazione viene prima della prestazione.

Lavorare oggi significa anche aiutare e aiutarsi a reggere la quotidianità: imparare a gestire un orario, a usare un mezzo pubblico, a compilare un modulo, a sostenere un confronto. Ma queste fragilità diventano sempre di più “normalità”. Nessun datore di lavoro può occuparsene da solo. Ma se questo pezzo manca, la porta del lavoro non si apre neppure quando c’è bisogno urgente di forza lavoro.

In questo senso, la fragilità non è un limite ma una soglia. Una soglia da attraversare insieme. Una sfida educativa più che organizzativa. Ecco perché l’approccio della Caritas può ispirare anche chi, come me, si occupa ogni giorno di orientamento, coaching, selezione, accompagnamento al lavoro. Le persone fragili – e a ben guardare siamo tutti più fragili di quanto crediamo – non chiedono scorciatoie, ma senso. Non solo risposte, ma compagnia.

In tempi di povertà materiale e relazionale, la vera innovazione non è un algoritmo, ma una comunità che accompagna. La relazione che genera fiducia è il primo strumento di politica attiva.

E quindi se si vuol aiutare qualcuno a trovare lavoro, non gli si deve parlare solo di lavoro. Bisogna parlargli della realtà. Di sé. Di ciò che può diventare. E camminare con lui.

Come scriveva Antoine de Saint-Exupéry nel suo libro postumo Cittadella (1948): “Se vuoi costruire una nave, non radunare gli uomini per raccogliere la legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia del mare vasto e infinito”.

È questo, in fondo, il cuore di ogni percorso vero: non iniziare dai compiti, ma dal desiderio. È lì che si risveglia la forza per rimettersi in cammino, anche quando la strada sembra troppo lunga.

