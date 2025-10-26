Gli over 55, e con loro tutte le risorse che per vari motivi sono in seconda fila nel mondo del lavoro, non sono un problema, ma risorse preziose

Andrea è un over 50, vive nella provincia lombarda, è un professionista preparato, lavora da sempre nel mondo dell’edilizia ed è specializzato in prodotti innovativi. Due anni fa si interrotto il suo rapporto di lavoro, non è la prima volta, è già capitato e Andrea non è spaventato e si mette alla ricerca.

DISABILITÀ/ Che passi avanti servono (ancora) per una vera inclusione in Italia?

Questa volta, però, in un mercato che “tira” e cerca disperatamente risorse specializzate, stranamente, Andrea fa fatica. Nonostante, abbia un buon networking e il suo curriculum piaccia e lui se la giochi bene “la palla non va in buca”. Accetta un ruolo, da tecnico commerciale, ma alla fine dei sei mesi di prova non viene confermato… Sembra non sia stato un problema dettato dal suo operato, fatto sta che non è andata.

Riforma pensioni 2025/ Landini attacca Salvini e la manovra (ultime notizie 26 ottobre)

I mesi passano, ma Andrea ha le mani d’oro e i visti lavoretti che già faceva, informalmente a casa e per amici, si propone sul mercato come operaio specializzato mentre continua a cercare per il suo ruolo, per non stare con le mani in mano, perché gli piace e perché la vicinanza con la Svizzera rende la cosa ancora più interessante, facendone un vero sponsor economico per sostenere la ricerca del lavoro desiderato.

Andrea da poco ha iniziato una nuova avventura lavorativa, lui è fiducioso e lo sono anche io, che gli sto dando una mano.

Vi ho raccontato questa storia perché credo che possa farci capire meglio i dati che ha raccolto l’Ocse, secondo cui nel 2025 la crescita dell’occupazione in Italia è stata trainata anche dagli over 55, testimoniando con i dati come i lavoratori senior non siano figure marginali, ma dei protagonisti.

Pensione meno di 1000 euro/ Le disuguaglianze allarmanti, rischi al Sud

Ma come dimostrare che sia così? Certamente la storia di Andrea è un esempio della resilienza e duttilità che alcuni “over” dimostrano di avere, ma non basta. Che altro può favorire il contributo prezioso che queste figure possono dare e di cui il mercato del lavoro dimostra di avere bisogno?

Un aspetto certamente interessante, da coltivare e in atto in alcune aziende riguarda i percorsi che favoriscono la condivisione e la corresponsabilità, dove gli over 55 sono una parte del progetto.

Un esempio concreto e virtuoso voluto da un’associazione italiana di imprese è il progetto WeGen che è un’esperienza circolare, dove la figura senior insegna e accompagna il giovane, ma non solo, perché in questo progetto, ogni partecipante è docente e discente. Al progetto hanno partecipato circa 5.500 persone e il 90% di loro ha espresso un giudizio positivo e lo ha valutato un’opportunità di crescita.

Ma ci sono altri esempi? Proviamo a vedere. Alcune grandi imprese hanno favorito l’uscita anticipata dei lavoratori over, con “scivoli all’uscita”. Questo percorso è spesso visto negativamente, ma il contratto d’espansione lo permette e ha i suoi lati positivi. Come funziona? Chi è vicino alla pensione ha la possibilità di anticipare l’uscita, mentre l’azienda assume giovani. L’hanno usato e lo stanno usando multinazionali come Eni e Vodafone e più di recente Stellantis, che nel 2025 ha favorito l’uscita circa 1.600 lavoratori.

Molti di questi over che escono, però, non restano fermo. L’Aiso, l’Associazione italiana delle società di outplacement, ha dichiarato, in una sua ricerca, che nel 2024 il 70% di chi è stato accompagnato in un percorso di outplacement si è ricollocato in meno di cinque mesi.

Provo a dirvi anche la mia, partendo dal mio quotidiano di consulente, orientatore e coach.

Ciò che vedo sono tante persone che, davanti al cambiamento, fanno fatica, ma oltre a essere normale credo sia anche giusto, perché ognuno di noi, in modo diverso e non solo gli over, tende a leggere il mercato del lavoro a partire dalla propria esperienza, dal proprio quotidiano e il “copia incolla” aiuta fino a un certo punto. Bisogna fare un lavoro continuo, per creare una propria strategia, tenendo presente che il mondo del lavoro non è solo quello che accade nel nostro quotidiano, perché fuori dal “cortile di casa” ci sono realtà e possibilità che spesso non riusciamo a vedere.

Per questo provare a osservare meglio cosa ci accade intorno, può essere una palestra utile, certamente faticosa, ma che ci rende maggiormente consapevoli e ci fa crescere.

Cosa possiamo fare per rafforzare il “marketing di sé stessi”, degli over e non solo?

1) Mantenere continuamente uno sguardo desto su ciò che accade intorno a noi, sempre, non solo per quello che riguarda il nostro lavoro.

2) Non smettere mai di lavorare sulle soft skills che, sempre di più, sono attenzionate da chi fa selezione perché considerate i passe-partout per vivere il cambiamento. Quindi, soft skills come, flessibilità, problem solving, gestione del conflitto, ma anche due competenze che sono “tecniche e trasversali” come le lingue (soprattutto l’inglese) e l’informatica.

3) Imparare a guardare sempre di più al cambiamento culturale e alla comunicazione, perché la velocità del cambiamento non si affronta solo con la tecnica, ma con la capacità di osservare, condividere e comunicare.

4) Non ultima e per me particolarmente significativa, la docilità, sia verso il mondo che continua a cambiare, ma anche e soprattutto verso sé stessi. Essere docili non significa essere deboli, ma avere l’umiltà di cercare di capire che se non accettiamo il cambiamento, questa negazione rischia di bloccarci nelle zone di comfort o, se volete, di pretesa.

Potremmo quindi dire che la questione non è trattenere o lasciar andare i lavoratori maturi, ma valorizzare tutto ciò che accade di positivo nel mercato del lavoro, che sia una vecchia prassi o un’innovazione. Nelle aziende, abbiamo bisogno che tutti salgano a bordo del carro della sinergia, del “fare con”, serve favorire l’utilizzo di strumenti che facilitino l’aggiornamento e questo favorirà anche un reinserimento.

Gli over 55, e con loro tutte le risorse che per vari motivi sono in seconda fila, non sono un problema, ma risorse preziose che oggi più che mai non possiamo permetterci di non valorizzare. Non fosse altro perché lasciarle da parte ci costerebbe molto di più.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI