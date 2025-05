Nel vortice della trasformazione tecnologica e organizzativa si fa strada l’urgenza di un nuovo “alfabeto dell’apprendimento”: un linguaggio concettuale in grado di interpretare scenari inediti e fornire strumenti per gestire la crescente complessità. Non basta aggiornare il vocabolario esistente; occorre costruire nuove mappe cognitive per leggere le interazioni sempre più strette tra umano e tecnologia.

FORMAZIONE CONTINUA/ Il "potenziamento" necessario per aiutare il lavoro in Italia

Una delle sfide cruciali consiste nel “cavalcare l’onda digitale senza esserne sopraffatti”. La sovrabbondanza informativa e la velocità delle innovazioni rischiano di promuovere un’assimilazione superficiale e frammentata. In particolare, l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa solleva un interrogativo: quali sono le conseguenze cognitive di contenuti prodotti da macchine che possono apparire coerenti. ma spesso mancano di profondità? Si affaccia il rischio di perdere la capacità di apprendere in modo riflessivo e critico.

CONSIGLI PER IL LAVORO/ L'aiuto di neuroscienze e coaching per cambiamenti e decisioni

Ci salveranno l’umanistico e l’umanesimo nell’era dell’iper-tecnica? È una domanda che coglie il cuore della questione: integrare il pensiero umanista nei nuovi ecosistemi digitali per non smarrire la dimensione di senso. Tra il rischio dell’iperspecializzazione e quello dell’ipertrasversalità generica, si delinea la necessità di competenze ibride, in grado di unire profondità umana e potenza tecnologica.

Dalla semplice digitalizzazione dei contenuti, passando per il web e i social network, fino all’intelligenza artificiale generativa, le fasi dell’evoluzione digitale hanno trasformato il modo in cui apprendiamo. Oggi, i confini tra fisico e virtuale si dissolvono, e con essi mutano le logiche formative. Il paradigma tradizionale della formazione non è più sufficiente: servono approcci dinamici, creativi e adattivi.

Festival Made in Lombardia: giovani artigiani protagonisti/ A Milano la 2ª edizione: “Saper fare è futuro”

In questo scenario emergono le cosiddette “fusion skills”: competenze che coniugano capacità relazionali, pensiero critico e competenze digitali. Non si tratta solo di saper usare le tecnologie, ma di integrarle nel proprio modo di lavorare, decidere, apprendere e collaborare. Le fusion skills includono la capacità di interagire con sistemi intelligenti, di interpretare i dati in chiave strategica, di comunicare in ambienti ibridi (fisici e virtuali), e di lavorare in team eterogenei, spesso distribuiti e interculturali.

Sono abilità chiave per agire efficacemente in contesti in cui l’interazione uomo-macchina è quotidiana e crescente. Rappresentano la base di una nuova alfabetizzazione professionale, in cui il valore non risiede solo nel sapere tecnico o nella conoscenza settoriale, ma nella capacità di “fondere” intelligenza umana e artificiale in modo generativo.

Le fusion skills sono, in definitiva, il nuovo capitale umano dell’era dell’intelligenza artificiale: la sintesi evoluta di competenze cognitive, emotive e digitali, necessarie per orientarsi e innovare in ambienti complessi e in continua trasformazione.

L’intelligenza artificiale, nata nel 1956 come ambizione di creare “macchine intelligenti”, è oggi una realtà capace di apprendere, pianificare, sintetizzare e creare. L’IA generativa, in particolare, ridefinisce l’accesso alla conoscenza e la produzione di contenuti, ponendosi come leva strategica per personalizzare i percorsi formativi, analizzare il gap di competenze e orientare lo sviluppo professionale.

Le organizzazioni sono chiamate a un cambio di prospettiva: non basta introdurre nuove tecnologie, serve ridisegnare l’intero modello di apprendimento. Le risorse umane non devono essere ridotte a ingranaggi, ma riconosciute come snodi strategici. L’ascolto, l’empatia, la guida contestuale sono capacità che nessuna macchina può replicare pienamente, e che restano centrali per accompagnare il cambiamento.

Molte imprese, inseguendo efficienza e snellezza, hanno ridotto drasticamente le strutture formative. Ma oggi più che mai serve presidiare la funzione formazione con visione strategica. Il capitale umano è ciò che consente all’organizzazione di adattarsi, apprendere e innovare in un mondo che cambia più velocemente dei suoi assetti interni.

La formazione non può limitarsi ad aggiornare competenze tecniche: deve aiutare le persone a leggere il futuro, a gestire l’incertezza e ad apprendere continuamente. Serve un nuovo alfabeto dell’apprendimento, che non è solo un linguaggio, ma un sistema di pensiero per abitare l’epoca dell’intelligenza artificiale con intelligenza umana. Questo è uno dei temi centrali che 700 direttori di Academy aziendali e responsabili delle Risorse Umane affronteranno, in 90 laboratori di lavoro, nell’incontro Exploring eLearning 2025 che si terrà a Milano a ottobre.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI