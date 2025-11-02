Lo smart working può essere uno strumento importante per imprese e lavoratori, purché venga proposto nel modo giusto

È la prima volta che l’equilibrio tra vita e lavoro viene considerato più importante della retribuzione. Lo racconta il Randstad Workmonitor 2025, una ricerca condotta su oltre ventiseimila persone in trentacinque Paesi.

Ma quali sono i dati emersi da questo studio? L’83% degli intervistati ritiene essenziale poter gestire il proprio tempo. L’85% lega la produttività al senso di comunità e appartenenza. Il 44% ha lasciato un’azienda per un clima pesante. Quasi una persona su tre tra quelle incontrate si è dichiarata disposta a guadagnare meno pur di lavorare in un contesto più umano.

Per capire meglio può essere utile raccontare la storia di Maria. Lavora in una città del Centro Italia, ha tre figli, l’ultimo nato da poco, e un lavoro part-time. Vive in provincia e con i mezzi ci mette un’ora e venti minuti per arrivare al lavoro, quando, dice lei, “i pianeti si allineano”, ma quando piove ci vogliono più due ore. Lavora cinque giorni a settimana.

Maria è stimatissima. Il suo capo le ha concesso il part-time, cosa che le sue colleghe non hanno. Ma di smart working non se ne parla. «Ci vuole il contatto umano», dice il suo capo.

Eppure, parliamo di un lavoro che si potrebbe tranquillamente svolgere da casa, tutto o in parte.

Parlando con lei emerge che vorrebbe lavorare di più e meglio, soprattutto dal punto di vista logistico, perché tre figli costano. Ma come fare?

Maria, pure essendo legata alla sua azienda, inizia a guardarsi intorno, risponde a un annuncio e un’azienda del Nord, che opera nello stesso settore, le propone un part-time con due ore in più al giorno. Di fatto, le due ore di viaggio che diventano lavoro.

Un contratto completamente in smart working, con orario flessibile purché svolto, elasticamente a sua scelta, tra le 8 e le 19. La paga oraria è la stessa.

Con Maria facciamo i conti. Facendola breve, la differenza mensile è di circa 500 euro netti in più tra le due ore di lavoro aggiuntive e le spese di viaggio risparmiate. Guardando bene, le ore effettivamente impegnate con il nuovo lavoro sarebbero comunque inferiori, perché, attualmente, il viaggio di andata e ritorno supera le due ore. La nuova offerta, inoltre, le permetterebbe di gestire meglio i tempi dei bambini, gli impegni scolastici, la palestra, il calcio, riducendo le ore di babysitter.

Fantastico, verrebbe da dire. Ma Maria non ha accettato. Il rapporto con il suo capo l’ha portata a non abbandonarlo. Non entriamo nel merito, la scelta è tutta di Maria e la rispettiamo pienamente. Speriamo che questa decisione porti comunque i suoi frutti nel migliorare la qualità della sua vita lavorativa e anche quella dell’azienda.

Certo è che il paragone ci aiuta a capire meglio e in modo concreto perché la ricerca Randstad Workmonitor 2025 non deve sorprenderci. È una questione culturale, oltre che di contrattazione tra le parti.

Ma cos’altro accade fuori e dentro l’Italia? A Londra quasi un lavoratore su tre lavora in modalità mista, alcuni giorni in presenza e altri in smart working. In Italia solo il 14% ha questa possibilità.

Altri dati interessanti arrivano dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, che stima 3,6 milioni di lavoratori agili, ma meno del 5% in maniera stabile. Il punto non è il numero in sé, ma quanto lo smart working riesca a essere vissuto come uno strumento capace di migliorare, nelle singole situazioni, la qualità di vita e la produttività. E, più in generale, di creare un clima migliore per poter chiedere di più e far crescere quella produttività, dove in Italia siamo ancora indietro rispetto all’Europa.

In tempi non sospetti, già prima del Covid, Mars Italia, nota azienda dolciaria del gruppo internazionale Mars Inc., aveva già avviato con il proprio personale un percorso di lavoro agile. PeopleChange360, già nel 2018, raccontò che l’iniziativa, nata addirittura nel 2009, eliminò sistemi di timbratura, introdusse orari flessibili e fornì laptop aziendali a tutto il personale coinvolto.

Già allora l’azienda copriva persino i costi di connettività domestica, che erano ben più elevati di oggi, con la convinzione che, per chi svolgeva determinate attività, non cambiava sostanzialmente nulla se si lavorava da casa o in ufficio. I risultati raccolti tra il 2010 e il 2016, raccontati da Beverfood.com, parlavano chiaro: dimezzamento delle assenze e una riduzione dell’11% delle ore di malattia.

Una scelta che l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ha definito un modello stabile, consolidato e riconosciuto in tutta Italia.

Possiamo dire che il buonsenso, il dialogo, la condivisione e la corresponsabilità possono essere i punti da cui partire per affrontare lo smart working.

Guardando a un esempio come quello di Mars, immaginare soluzioni originali, specifiche e sostenibili, paga. E qui torna il tema dell’affrontare il cambiamento, sempre più veloce, che se vissuto nella condivisione e nella corresponsabilità può spaventare meno.

Potremmo dire che lo smart working, non è un traguardo ma un mezzo per:

– aiutare a includere chi rischia di restare fuori, come mamme, persone con disabilità o chi vive in territori lontani o disagiati;

– Favorire la crescita della responsabilità, perché lo smart working chiede di farsi carico di qualcosa in più per renderlo possibile;

– ottimizzare tempi, costi di viaggio e burocrazie di vario genere.

Credo fermamente che lo smart working sarà sempre più diffuso, perché oggi è una leva che nel reclutamento delle risorse viene già usata come strumento di attrazione. Ma sono altrettanto convinto che, se vogliamo che funzioni davvero, dovrà svilupparsi in modo adeguato, efficiente e sostenibile.<

Imprese, istituzioni, formatori e lavoratori hanno una responsabilità condivisa nel mostrare che lo smart working non è una moda, né una costrizione, ma un’opportunità per portare valore alle aziende e restituire tempo e qualità alla vita di tutti.

