Consigli tesina Esame Terza media 2023/ Prova orale: gli argomenti più interessanti

ESAME TERZA MEDIA, LA PROVA ORALE E LA TESINA

Le tre prove scritte – italiano, matematica, lingue straniere – sono ormai alle spalle per gli oltre 560 mila studenti iscritti all’Esame di Terza media 2023, ora non resta che terminare gli esami con il colloquio orale. Calendari e prove sono predisposti dai singoli istituti, ma c’è una cosa che accomuna tutti: l’esame è tornato infatti alla formula pre-Covid. Un altro dettaglio che riguarda tutti è la data di fine esame: gli orali dovranno terminare entro il 30 di giugno. E sappiamo che colloquio orale significa tesina.

Esame di Terza media 2023, cosa c’è da sapere/ Prove scritte, orali, date e voto finale

Sebbene non si più un passaggio obbligatorio, tante scuole per l’esame di Terza media hanno deciso di fare preparare agli studenti la tesina. Per quanto riguarda i numeri, otto studenti su dieci dovranno fare i conti con l’elaborato a scelta. Ma attenzione: una volta discussa la tesina, la commissione d’esame potrebbe porre al candidato anche altre domande.

SCUOLA/ Esame di terza media, prof alla prova delle competenze: serve il portfolio

I CONSIGLI PER LA TESINA DI TERZA MEDIA

Il colloquio orale di Terza media servirà ai docenti per valutare il livello di conoscenze, abilità e competenze maturate dagli studenti. I docenti terranno d’occhio in particolare la capacità di argomentazione e di pensiero critico, nonché di risoluzione di problemi e di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

La tesina è fondamentale da questo punto di vista: si tratta di uno scritto multidisciplinare o di una mappa dei nuclei fondanti tematici. Scrivere una tesina di Terza media originale non è semplice, ma con un po’ di impegno e un pizzico di fantasia è possibile portare a casa un ottimo risultato, regalando grosse soddisfazioni ai professori. Ovviamente bisogna tenere d’occhio una serie di accorgimenti, a partire dalla struttura e dal materiale coerente. Senza dimenticare la parte più importante, ovvero l’esposizione.

Abilitazione docenti scuola secondaria/ 30 dei 60 cfu potranno essere ottenuti online

GLI ARGOMENTI PER LA TESINA DI TERZA MEDIA

La tesina di Terza media prevede un percorso multidisciplinare: lo studente può esporre liberamente argomenti e collegamenti, alla fine dell’esposizione i professori possono fare le domande di rito. La scelta del tema da approfondire è fondamentale, perché deve consentire un collegamento con tutte o quasi le materie affrontate durante l’anno.

Trovati tutti i collegamenti, è tempo di scrivere il testo: introduzione, corpo centrale, conclusione e naturalmente bibliografia/sitografia. I percorsi più originali scelti dagli studenti negli anni passati riguardano soprattutto le serie televisive: c’è chi ha scelto di lavorare su una tesina legate a Glee, Scrubs o How I Met Your Mother. C’è chi ha scelto la saga del Signore degli Anelli e chi invece ha deciso di affidarsi alla magia di Harry Potter. E ancora, per restare a fenomeni televisivi più recenti, citiamo La casa di carta e Game of Thrones.

© RIPRODUZIONE RISERVATA