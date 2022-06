Consiglieri eletti Abbiategrasso 2022, i seggi/ Risultati, preferenze con Nai sindaco

Scopriamo quali sono i consiglieri eletti ad Abbiategrasso dopo il ballottaggio di ieri, 26 giugno 2022: ecco i seggi, i risultati e le preferenze. Il sindaco del noto comune in provincia di Milano si conferma Cesare Nai, primo cittadino uscente. Alla fine, stando ai voti riportati da MilanoToday, il neo-sindaco ha ottenuto il 50.66 per cento dei voti grazie a 4.596 persone che lo hanno sostenuto. Di contro il suo sfidante, il candidato del centrosinistra Alberto Fossati, si è fermato al 49.34 per cento, per un totale di 4.476 voti.

Consiglieri eletti Chiavari 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Messuti sindaco

Un vero e proprio testa a testa fra i due, che fino alla fine è stato incerto, con Cesare Nai che l’ha spuntata quindi per poco più di un centinaio di voti. L’affluenza di Abbiategrasso, in linea con il trend italiano, è stata solo del 37.34 per cento dei voti, rispetto al 47.51 per cento del primo turno (in quel caso il sindaco Nai era in vantaggio con il 42.04 per cento dei voti, avendo ottenuto 4.761 preferenze). Il gradino più basso del podio è stato invece ottenuto dal candidato civico Luigi Alberto Tarantola con il 23,26% (2.634 voti).

Consiglieri eletti Verona 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Tommasi sindaco

CONSIGLIERI ELETTI ABBIATEGRASSO 2022, ECCO LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Scopriamo quindi come è composto il nuovo consiglio comunale di Abbiategrasso dopo il ballottaggio 2022 di ieri. In Comune governerà il centrodestra con 15 consiglieri contro i sei invece ottenuti dal centrosinistra. Per quanto riguarda la prima coalizione, sarà così ripartita, come riporta ancora MilanoToday: 5 consiglieri di Abbiategrasso Merita, 4 di Fratelli d’Italia, 3 consiglieri di Forza Italia e 3 della Lega.

Questa invece la composizione dei consiglieri dell’Opposizione: il candidato non eletto Fossati, 3 consiglieri del Partito Democratico e infine 2 de La Città. Nel Consiglio per l’Opposizione, inoltre, entra anche Tarantola con un consigliere per ciascuna delle sue liste: Ricominciamo Insieme e Giovani per Abbiategrasso. In Lombardia, dei tredici comuni al secondo turno, cinque sono andati al centrodestra, 4 al centrosinistra e 4 a liste civiche.

CONSIGLIERI ELETTI VITERBO 2022, I SEGGI/ Risultati e preferenze: Frontini al 64.92%

© RIPRODUZIONE RISERVATA