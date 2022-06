Consiglieri eletti Alessandria 2022, i seggi/ Risultati, preferenze: Abonante sindaco

I consiglieri eletti ad Alessandria, i seggi, i risultati e le preferenze dopo il ballottaggio 2022. La cittadina piemontese ha un nuovo sindaco, Giorgio Abonante. L’esponente del Partito Democratico ha riportato il paese al centrosinistra dopo che per 5 anni aveva avuto il mandato Giancranco Cuttica di Tevigliasco, rappresentante del Centrodestra. Al primo turno Abonante si è presentato con il sostegno del Movimento 5 stelle, raccogliendo il 42.04 per cento delle preferenze, quindi al ballottaggio ha superato di quasi dieci punti il sindaco uscente, ottenendo ben il 54.41 per cento, contro il 45.59% dell’avversario (dati ancora ufficiosi).

«Usciamo da cinque anni complicati – ha commentato subito dopo il risultato del voto, proprio Gianfranco Cuttica di Revigliasco – e auguro al nuovo sindaco Giorgio Abonante di poter guidare la città ragionando con la sua testa. Bisogna saper perdere anche se sappiamo che questa sconfitta nasce da un gioco romano che aveva ben altri obiettivi dal benessere e dal futuro di Alessandria». Vediamo quindi la composizione del consiglio comunale di Alessandria dopo i risultati del ballottaggio di ieri e dopo 93 sezioni scrutinate su 93. Al centrosinistra vanno 20 seggi, a cominciare da 10 del PD, Lista Abonante per Alessandria (A1MDP-IV): 4, Moderati 2, Alessandria Civica 2, M5S a 2. All’Opposizione, invece, 9 seggi, leggasi 1 a Gianfranco Cuttica di Revigliasco, 3 a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega, 2 a Forza Italia e uno per Movimento Civico per Cuttica. Infine tre seggi, uno a testa, a Giovanni Barosini, SiAmo Alessandria, e Azione-PiùE. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ELEZIONI COMUNALI ALESSANDRIA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Nei risultati delle Elezioni Comunali Alessandria 2022 al primo turno il ballottaggio è stato guadagnato dal candidato del Centrosinistra Giorgio Angelo Abonante e dal suo sfidante del Centrodestra Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

Un testa a testa decisamente tirato, visto che lo scarto percentuale fra i due aspiranti primi cittadini del capoluogo di provincia piemontese è davvero minimo. Qui di seguito i voti di lista emersi dai risultati del primo turno delle Amministrative 2022 ad Alessandria: Abonante con il 42,04% (13.805 preferenze) ha ottenuto con la lista Pd il 20,29%, con la lista Abonante per Alessandria il 7,93%, con i Moderati il 4,53%, con la lista Alessandria Civica il 4,33%, con il M5S il 3,95% e con Europa Verde lo 0,84%. Cuttica di Revigliasco invece prese il 40,24% con 13.214 voti di preferenza, con il sostegno di FdI 14,85%, Lega Salvini Piemonte 10,55%, Forza Italia 8,26%, Movimento Civico Cuttica per Alessandria 4,31%, Unione di Centro-Rinascita-Democrazia Liberale 2,64% e Per la Nostra Città (0,55%). Qui il dettaglio dello spoglio ad Alessandria nel primo turno.

ELETTI ALESSANDRIA, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Nelle Elezioni Comunali 2017 ad Alessandria, dove trionfò il Centrodestra unito con Cuttica di Revigliasco, servì sempre il ballottaggio per definire i risultati definitivi e la composizione del Consiglio comunale: al termine del secondo turno, 2o seggi andarono alla maggioranza (9 Lega Nord, 7 Forza Italia, 3 Siamo Alessandria, 1 FdI) e 8 all’opposizione (5 Pd, 1 Moderati, 1 alla Lista Rossa e 1 al M5S).

I consiglieri comunali eletti dopo le Amministrative 2017 ad Alessandria furono dunque i seguenti (aggiornati agli eventuali cambi di partito durante i 5 anni in Consiglio comunale): Abonante (Pd), Annaratone (Alessandria 2030), Autano (Lega Salvini Piemonte), Arrera (Lista Abonante per Alessandria), Berta (Pd), Bianchini (Siamo Alessandria), Bovone Mauro (FdI), Bovone Simonetta (Lega Salvini Piemonte), Buzzi (Lega Salvini Piemonte), Catellano (Alessandria Migliore con Locci), Castelli (Siamo Alessandria), Demarte (gruppo misto, sottogruppo ‘Dema’), Foglino (FdI), Gentiluomo (M5S), Guazzotti (Lega Salvini Piemonte), Guerci (Forza Italia), Iacovoni (Lega Salvini Piemonte), Locci (FdI), Lumi (Lega Salvini Piemonte), Malagrino (Moderati), Mazzoni (Pd), Micò (FdI), Oneto (Pd), Onetti (gruppo misto, sottogruppo ‘Cuttica per Alessandria’), Passalacqua (Forza Italia), Pavanello (Lega Salvini Piemonte), Poggio (Insieme al Centro), Ravazzi (Lega Salvini Piemonte), Rossa (Pd), Ruffato (Lega Salvini Piemonte), Sciaudone (FdI), Serra (M5S).

