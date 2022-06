Consiglieri eletti Barletta 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Cannito sindaco

Cosimo Cannito si conferma sindaco di Barletta. Una vittoria netta quella del candidato di centrodestra, che ha ottenuto il 65,03% secondo i risultati del Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022. Santa Scommegna, invece, ha chiuso il secondo turno delle amministrative con il 34,97%. Di conseguenza, comincia a prendere forma il nuovo Consiglio Comunale di Barletta con i consiglieri comunali eletti.

Alla maggioranza vanno 20 seggi così distribuiti: 6 Forza Italia, 6 Mino Cannito Sindaco, 4 Fratelli d’Italia e uno a testa per Barletta nel cuore, Barletta al centro, AMICO., Lega Salvini. Ne vanno 12 all’opposizione: 1 a Santa Scommegna, candidata sindaco; 1 a Carmine Doronzo, candidato sindaco; 4 al Pd, 2 a Scommegna Sindaco, uno a testa per Coalizione Civica – Sinistra Italiana; Cantiere Puglia per Emiliano; CON Barletta; Barletta Popolare. Di seguito vi proponiamo invece l’elaborazione con l’attribuzione dei seggi ai consiglieri comunali eletti, non ufficiale, visto che potrebbero esserci ad esempio eventuali ricorsi e riconteggi.

Marcello Lanotte, Antonio Comitangelo, Raffaella Piccolo, Giovanni Ceto, Giuseppe Dibenedetto, Vittorio Cardone (Forza Italia); Gianluca Gorgoglione, Letizia Rana, Vito Tupputi, Michele Trimigno; Patrizia Mele, Mariano Mcchiarulo (Mino Cannito Sindaco); Stella Mele, Riccardo Memeo, Gennaro Cefola, Luigi Rosario Antonucci (Fratelli d’Italia); Gennaro Calabrese (Barletta nel Cuore); Flavio Basile (Barletta al centro); Fiorella Ruggiero (Amico.), Ruggiero Grimaldi (Lega). Questi i nomi per quanto riguarda la maggioranza. Quelli possibili dell’opposizione, in attesa dei conteggi definitivi, sono: Filippo Caracciolo, Rosa Cascella, Rosalia Dipaola, Giuseppe Paolillo (Pd); Antonello Damato, Michele Maffione (Scommegna Sindaco), Adelaide Spinazzola (Cantiere Puglia per Emiliano); Rosa Tupputi (Con Barletta); Luigi Dimonte (Barletta Popolare); Doronzo Carmine, candidato sindaco; Michele Diviccaro (Coalizione Civica). (di Silvana Palazzo)

ELEZIONI COMUNALI BARLETTA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Con i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali Barletta 2022 sono stati definiti preferenze e voti di lista, decisivi per la composizione del nuovo Consiglio Comunale dopo l’esito del ballottaggio delle Amministrative.

Il candidato del centrodestra Cosimo Damiano Cannito con il 42,27% al primo turno ha raccolto i seguenti voti delle liste a sostegno: Forza Italia 11,64%, Mino Cannito sindaco 10,73%, Fratelli d’Italia 7,88%, Barletta nel cuore 3,56%, Barletta al centro 3,09%, Amico 2,76%, Lega Salvini 1,94% e Democrazia Cristiana 0,09%. La sfidante Santa Scommegna con il centrosinistra (36,63% totale) ha portato al secondo turno le seguenti liste: Partito Democratico 14,44%, Scommegna sindaco movimento civico 9,37%, Cantiere Puglia per Emiliano 6,73%, Con Barletta 5,90%, Barletta popolare 4,45% e Emiliano sindaco di Puglia 2,85%. Fuori dal ballottaggio gli altri candidati: Carmine Doronzo (18,47%) e la grillina Maria Angela Carone (2,63%). Qui il dettaglio dello spoglio al Sud nel primo turno

ELETTI BARLETTA, ELEZIONI COMUNALI 2018: I CONSIGLIERI USCENTI

Sono invece consiglieri uscenti al Consiglio comunale di Barletta tutti gli eletti nelle precedenti elezioni comunali, avvenute nel 2018. Quattro anni fa trionfò Cosimo Cannito al primo turni: il candidato della coalizione civica composta da 10 liste ha avuto la meglio sui competitors grazie all’ottimo 53%. Niente da fare per il grillino Michelangelo Filannino (18,5%), il dem Dino Delvecchio (13,8%), Carmine Doronzo (9,64%), il leghista Flavio Basile (4,8%) e Rosa Gadaleta (0,3%).

Per quanto riguarda i consiglieri eletti nel 2018, questa la composizione dei 20 seggi della maggioranza: 4 per la lista Cannito sindaco (Ruggiero Dicorato, Pino Rizzi, Giuseppe Bufo, Adelaide Spinazzola); 3 Scelta Popolare (Massimo Antonio Spinazzola, Marcello Lanotte, Michele Maffione); 2 Attiva Barletta (Ruggiero Marzocca, Vincenzo Laforgia), 2 Buona Politica (Rosa Tupputi, Sabino Dicataldo), 2 Forza Barletta (Giuseppe Losappio, Stella Mele), 2 Noi con Barletta (Riccardo Memeo, Gennaro Cefola), 2 Iniziativa Democratica (Luigi Dimonte, Antonello Damato), 1 Insieme per Barletta (Rocco Dileo), 1 Lealtà e Progresso (Michele Lasala), 1 Progetto Barletta (Gennaro Calabrese). Per quanto riguarda l’opposizione: 3 Movimento 5 Stelle (Maria Angela Carone, Antonio Rotunno Coriolano, Giuseppe Basile), 4 Partito Democratico (Antonio Divincenzo, Ruggiero Mennea, Rosanna Maffione, Rosa Cascella), 1 Città Futuro (Ruggiero Quarto) e 4 per i candidati sindaci sconfitti (Filannino, Delvecchio, Doronzo, Basile).

