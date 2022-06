Consiglieri eletti Capua 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Villani sindaco

ONSIGLIERI ELETTI CAPUA, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

La spunta Adolfo Villani praticamente al fotofinish del ballottaggio per le Elezioni Comunali 2022 a Capua (Caserta): il nuovo sindaco è lui, sostenuto dal Centrosinistra e con la maggioranza conquistata dei consiglieri eletti nei seggi del prossimo Consiglio Comunale nel Casertano. La vittoria per Villani e della coalizione di Centrosinistra arriva dopo la conquista del 52,11% al ballottaggio contro il candidato civico Ferdinando Brogna, 47,89% battuto per solo 200 voti. Erano rimasti fuori dal secondo turno anche le coalizione centriste di Carmela Del Basso (sostenuta da Carlo Calenda) e dell’altro civico Paolo Romano, comunque entrambi eletti in Consiglio Comunale.

In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Capua dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022: Maggioranza con 3 seggi per il Pd, 3 Capua in Opera, 2 Capua BeneComune, 1 Capua nel Cuore, 1 M5s; opposizione i tre candidati sindaco di Fare Capua, Del Basso per Capua e Ora Capua. Incrociando i risultati del ballottaggio con le preferenze ottenuto al primo turno – e in attesa di eventuali sostituzioni/rinunce/promozioni ad assessore – questi i nomi dei possibili nuovi Consiglieri eletti a Capua:

Maggioranza: 10 seggi

– 3 Pd: Monaco, Affinito, De Maio

– 3 Movimento Capua in Opera: Giacobone, De Maio, Iorio

– 2 Capua Benecomune: Di Benedetto, Casuccio

– 1 Capua nel Cuore: Nocerino

– 1 M5s: Miccolupi

Opposizione: 3 seggi

– 1 Fare Capua: Fernando Brogna

– 1 Del Basso per Capua: Carmela Del Basso

– 1 Ora Capua: Paolo Romano

ELEZIONI COMUNALI CAPUA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Anche a Capua, come sempre accade per il regolamento delle Elezioni Comunali, in caso di nomina ad assessore di un consigliere questo si dovrebbe dimettere dall’assemblea comunale e al suo posto siederebbe il primo dei consiglieri non eletti della lista di appartenenza.

Nel frattempo sono stati i seguenti voti di lista e preferenze al primo turno a determinare la composizione ufficiosa del prossimo Consiglio Comunale a Capua: due settimane fa con il 34,8% villani si assicurò il ballottaggio, sostenuto da Pd all’11,26%, Capua in Opera 8,98%, Capua BeneComune 6,21%, Capua nel Cuore 5,98%, M5s 3,92%. Di contro, Brogna ottenne il 25,59% con il 12,12% garantito da Fare Capua, 6,64% per la lista Patto Popolare, 3,64% Capua Felix, 2,11% Insieme per Capua, 1,’1% Partito Animalista. La coalizione per Del Basso ebbe invece al primo turno un 8,19% da Del Basso per Capua, Azione-Calenda 4,64%, Oltre 2,80%, FreeCapua 2,31%, Capua Vola 0,8%; infine, la coalizione civica per Romano sindaco ebbe il 7,48% da Ora Capua, 5,81% Capua Viva, 3,53% Rinascita, Noi di Centro 2,77%. LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati spoglio sindaco Capua

