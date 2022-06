Consiglieri eletti Cassano Magnago 2022 seggi/ Risultati preferenze Ottaviani sindaco

ELEZIONI COMUNALI CASSANO MAGNAGO 2022: RISULTATI E VOTI LISTA

Pietro Ottaviani è il sindaco di Cassano Magnago, piccolo Comune di circa 21mila abitanti della provincia di Varese, in Lombardia. Dai risultati del Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022 emerge che al secondo turno ha ottenuto il 65,60% con 3.461 preferenze, contro il 34,40% di Osvaldo Coghi. Essendo completate le operazioni di spoglio, i risultati sono definitivi e ci permettono di disegnare il nuovo Consiglio comunale con i consiglieri eletti di Cassano Magnago 2022.

Un disegno che è suscettibile di modifiche, visto che potrebbero esserci nomine, rinunce, sostituzioni e ricorsi. Per questo motivo l’elaborazione è ufficiosa, non ufficiale. Prima di scoprire i nomi dei consiglieri eletti, diamo uno sguardo alle liste e quindi alla distribuzione dei seggi. Al nuovo sindaco ne vanno 9 (6 Lista Civica Poliseno, 2 a Progetto Cassano 2032 e 1 a Fratelli d’Italia). Ma potrebbe contare sugli alleati, visto che il “rivale” Osvaldo Coghi era sostenuto da Forza Italia e Lega Salvini Lombardia, a cui va un seggio ciascuno. Un seggio anche al Partito Democratico-Indipendenti-Azione con Calenda. LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati spoglio sindaco Cassano Magnago

CONSIGLIERI ELETTI CASSANO MAGNAGO, ELEZIONI COMUNALI 2022

Dall’analisi delle preferenze personali che si evincono dai Risultati delle Elezioni Comunali 2022 a Cassano Magnago emerge che la più votata è Gemma Tagliabue del Partito democratico, premiata con 234 preferenze. Ma come sarà il Consiglio comunale alla luce della vittoria di Pietro Ottaviani al ballottaggio 2022? Diamo uno sguardo ai consiglieri eletti, tenendo conto delle precisazioni sopra riportate. La sua maggioranza sarà composta da Edoardo Franchin e Luisa Savogin (Fratelli d’Italia) e 8 della civica Poliseno: Alessandro Passuello, Massimo Zaupa, Roberto Saporiti, Anna Lodrini, Veronica Romano, Andrea Pisani, Santina Ferro e Ivano Favero.

Per quanto riguarda l’opposizione, il Partito democratico ha conquistato due seggi, che dovrebbero essere verosimilmente occupati dal candidato sindaco Tommaso Police e Gemma Tagliabue. Due seggi anche per la coalizione di Osvaldo Coghi, con Giovanbattista Oliva di Forza Italia. Luca Renna per la Lega. A completare il Consiglio comunale di Cassano Magnago dopo il ballottaggio 2022 Rocco Dabraio (Progetto Cassano 2032) e Stefania Passiu (Cassano futura).











