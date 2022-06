Consiglieri eletti Ciampino 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Colella sindaco

CONSIGLIERI ELETTI CIAMPINO, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

Con 7705 voti, a Ciampino le elezioni comunali 2022 vengono vinte da Emanuela Colella, sostenuta dal centrosinistra. 5961 voti per la sfidante Daniela Ballico, ex sindaco, che ha ottenuto invece una percentuale del 43.62% in questi ballottaggi, nonostante al primo turno fosse finita leggermente più avanti rispetto all’avversaria politica. Per la maggioranza, 15 consiglieri più Emanuela Colella stessa. All’opposizione, invece, in totale 9 consiglieri, tra cui i due candidati a sindaco Ballico e Alessandro Porchetta. Vediamo allora da chi dovrebbe essere composto il consiglio comunale, con i dati al momento ufficiosi.

Consiglieri eletti Cuneo 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Manassero sindaco

16 seggi alla maggioranza:

– Emanuela Colella

– Umberto Verini (PD)

– Andrea Perandini (PD)

– Simonetta Capanna (PD)

– Marco Catalini (PD)

– Federica Giglio (PD)

– Angelica Crescenzi (PD)

– Giovanni Mastroianni (PD)

– Nicolò Di Matteo (PD)

– Alberta Petrucci (PD)

– Daniela Campagna (PD)

-Mauro Del Tutto (M5S)

– Emilio Biondi (Ciampino Futura)

– Simona Tomaino (Ciampino Futura)

– Massimo Di Benedetto (Ciampino Sul Serio)

– Marcello Muzi (Ciampino Sul Serio)

Consiglieri eletti Gorizia 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Ziberna sindaco

9 seggi alla minoranza:

– Daniela Ballico

– Gianfranco Di Luca (Fratelli d’Italia)

– Mirella Atzori (Fratelli d’Italia)

– Anna Rita Contestabile (Ciampino merita di +)

– Ranieri Carenza (Ciampino merita di +)

– Massimo Balmas (Lega)

– Alessandro Porchetta

– Francesco De Rosa (Diritti in Comune)

– Mauro Testa (Insieme per Ciampino)

ELEZIONI COMUNALI CIAMPINO 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Al primo turno, Daniela Ballico, sconfitta al ballottaggio, aveva ottenuto più preferenze rispetto all’avversaria. Per la candidata del centrodestra, 6406 voti pari al 38.68%. Leggermente dietro, con 6238 voti pari al 37.66%, Emanuela Colella, che invece i cittadini hanno preferito nel corso del ballottaggio. In corsa per il posto da sindaco anche Porchetta Alessandro, sostenuto da varie Liste Civiche: per lui un 18.86%. Solo il 4.8% per Massimo Grasso, candidato tra le altre con Italia Viva. Ad andare al ballottaggio, dunque, le due candidate di centrosinistra e centrodestra, con la prima in grado di ottenere la fiducia dei cittadini.

Consiglieri eletti Piacenza 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Tarasconi sindaco

ELETTI CIAMPINO, ELEZIONI COMUNALI 2019: I CONSIGLIERI USCENTI

Dopo la sfiducia al precedente sindaco, nel 2019 Ciampino ha scelto Daniela Ballico del centrodestra come primo cittadino, la stessa sconfitta al ballottaggio 2022. Questi i Consiglieri comunali che insieme a lei hanno guidato la città in questi tre anni: Daniela Ballico (sindaco), Mirella Attori (Lega), Massimo Balmas (Lega), Giovanni Castellani (Lega), Federica D’Adamo (Lega), Gianfranco Di Luca (Lega), Roberto Mantua (Lega), Paola Natali (Lega), Bernardo Letteratis (Lega), Giuliana Tersigni (Lega), Alessio Notargiacomo (Fratelli d’Italia), Marcello Muzi (La Locomotiva), Antonella Ricciardi (La Locomotiva), Antonio Polimeno (Ciampino merita di +), Francesco Lanzi (Ciampino merita di +), Gian Massimo Di Fabio (Forza Italia).

All’opposizione: Giorgio Balzoni (candidato sindaco), Mauro Testa (Insieme per Ciampino), Andrea Perandini (PD), Marco Pazienza (PD), Emanuela Colella (PD), Marco Bartolucci (M5S), Marilena Checco (M5S), Gabriella Sisti (UDC), Dario Rose (candidato sindaco).

LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati Spoglio Sindaco Ciampino











© RIPRODUZIONE RISERVATA