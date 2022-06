Consiglieri eletti Civitanova Marche 2022, seggi/ Preferenze con Ciarapica sindaco

È Fabrizio Ciarapica il nuovo sindaco di Civitanova Marche, eletto nel corso della notte dopo i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2022. Il candidato sostenuto dal centrodestra ha battuto la rivale di centrosinistra Mirella Paglialunga con oltre mille voti di scarto, aggiudicandosi così la maggioranza dei consiglieri eletti in giunta per i prossimi cinque anni.

Consiglieri eletti Cassano Magnago 2022 seggi/ Risultati preferenze Ottaviani sindaco

Analizzando i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali a Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica ha ottenuto la proclamazione a primo cittadino con il 53,99% delle preferenze, pari a 7.360 preferenze. Niente da fare invece per Mirella Paglialunga, ferma al 46,01%, totale di 6.272 voti. In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Civitanova Marche dopo i risultati delle elezioni comunali 2022, partiamo dalla maggioranza (15 seggi): 4 seggi Fratelli d’Italia, 4 seggi La città al centro Rinascimento Vittorio Sgarbi, 3 seggi Vince Civitanova, 2 seggi Forza Italia e 2 seggi Lega Salvini. Passiamo adesso all’opposizione (9 seggi): 2 seggi ai candidati sindaci sconfitti, 3 seggi Partito Democratico, 1 seggio Dipende da noi, 1 seggio Ascoltiamo la città, 1 seggio La nuova città, 1 seggio Siamo Civitanova.

Consiglieri eletti Ciampino 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Colella sindaco

CONSIGLIERI ELETTI CIVITANOVA MARCHE 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Con i dati definitivi del secondo turno, è possibile andare a conoscere i nomi dei consiglieri eletti a Civitanova Marche in queste elezioni comunali 2022. Il centrodestra a sostegno di Fabrizio Ciarapica ha la netta maggioranza del Consiglio comunale, con una ripartizione quasi simmetrica dei seggi tra le varie liste a sostegno. Andiamo a conoscere i consiglieri che faranno parte della maggioranza:

Fratelli d’Italia (4 seggi): Francesco Caldaroni, Barbara Capponi, Roberto Pantella, Roberto Tiberi

La città al centro Rinascimento Vittorio Sgarbi (4 seggi): Ermanno Carassai, Paola Fontana,Gianluca Crocetti, Paola Campetelli

Consiglieri eletti Cuneo 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Manassero sindaco

Vince Civitanova (3 seggi): Roberta Belletti, Fausto Troiani, Marino Mercuri

Forza Italia (2 seggi): Claudio Morresi, Piero Croia

Lega Salvini (2 seggi): Giuseppe Cognigni, Fabiola Polverini

Andiamo adesso a conoscere i consiglieri che faranno parte dell’opposizione:

Candidati sindaci sconfitti (2 seggi): Mirella Paglialunga, Silvia Squadroni

Partito Democratico (3 seggi): Francesco Micucci, Yuri Rosati, Lidia Iezzi

Dipende da noi (1 seggio): Roberto Mancini

Ascoltiamo la città (1 seggio): Letizia Murri

La nuova città (1 seggio): Piero Gismondi

Siamo Civitanova (1 seggio): Lavinia Bianchi

LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati spoglio sindaco Civitanova Marche











© RIPRODUZIONE RISERVATA